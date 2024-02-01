Мать выпавшего из окна ребенка представила странную версию происшествия

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis
Минувшей ночью в Йонаве из окна на четвертом этаже выпал малолетний ребенок. Начато расследование. Порталу kauno.diena.lt удалось узнать больше деталей этого происшествия. Мать пострадавшего сказала, что ей срочно нужно было поехать на заправку.

По данным журналистов, крик и звук падающего тела услышали соседи, они же выглянули из окон и увидели лежащего на земле 5-летнего ребенка.

Ребенок был в одежде - в шапке, куртке и ботинках.

Представители Службы по защите прав детей информировали, что выясняют обстоятельства происшествия. Расследование проводит 5-й отдел Каунасской участковой прокуратуры и полиция Главного комиссариата полиция Каунасского округа.

По данным kauno.diena.lt, в квартире, из окна которой выпал ребенок, никого не было. Полиция стала звонить матери пострадавшего. Вскоре она приехала домой. Женщина была трезвой. И сказала, что у нее было срочное дело на заправке. Эту версию проверяет полиция.

Ребенок находится в каунасской больнице.

По предварительным данным, в момент инцидента ребенок находился дома один. В ходе расследования выясняют все обстоятельства происшествия, общаются с близкими мальчика.

Поскольку речь идет о малолетнем ребенке, подробную информацию не предоставляют.

О происшествии рассказала заведующая Каунасского отделения службы по правам ребенка Неринга Мартишене.

"О несчастье в Йонаве нас информировала полиция. Мы выясняем обстоятельства происшествия, собираем другую информацию, необходимую для обеспечения безопасности ребенка в будущем. Сейчас главное - здоровье ребенка. Этой семье мы уже оказывали помощь. Но в последнее время информации о проблемах не получали. Поэтому сначала будем выяснять, в какой помощи нуждаются родители ребенка, для преодоления временных трудностей", - сказала Мартишене

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