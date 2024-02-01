Мать выпавшего из окна ребенка представила странную версию происшествия

"О несчастье в Йонаве нас информировала полиция. Мы выясняем обстоятельства происшествия, собираем другую информацию, необходимую для обеспечения безопасности ребенка в будущем. Сейчас главное - здоровье ребенка. Этой семье мы уже оказывали помощь. Но в последнее время информации о проблемах не получали. Поэтому сначала будем выяснять, в какой помощи нуждаются родители ребенка, для преодоления временных трудностей", - сказала Мартишене