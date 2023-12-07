Мать с четверняшками тайно выписали из дома: люди не верят, что такое возможно

Палтанавичене публично поделилась своей историей в надежде на то, что публичность ей поможет. Кроме того, она хочет предупредить других женщин.
"Люди не верят, что несовершеннолетних детей можно выписать из жилья в никуда. Оказывается, можно. Моих детей выкинули на улицу с места прописки, они лишились всех социальных гарантий, – рассказала женщина. – Хочу предупредить, чтобы не было подобных сюрпризов. О том, что вам ничего не полагается, вы узнаете только в тот день, когда не получите "детские" деньги, когда вас не примут в поликлинике или в детском саду".
Палтанавичене сейчас разводится со своим мужем. Она с детьми была прописана в доме, где семья жила 14 лет.
"Когда я решила развестись, сняла квартиру и ушла с детьми. В доме остался муж. Он сейчас живет там другой женщиной и ее детьми", – рассказала женщина.
"Дом, в котором жила семья, записан на мать мужа, которая там никогда не жила", – пояснила Палтанавичене. Она случайно узнала, что ее с детьми из дома выписали, несмотря на то, что с мужем они договорились, что декларация останется ради престижной школы в районе.
В муниципалитете Палтанавичене узнала, что все законно - у владельца было на это право. "На вопрос, как защищают права детей в таких случаях, мне сказали, что я должна была прописать их в арендованной квартире", – рассказала женщина.
В муниципалитете ей также сказали, что о том, что их выписали и информировали письменно - письмо выслали по тому адресу, с которого их выписали!
Палтанавичене рассказала, что после того, как детей выписывают, они лишаются ряда гарантий - "детских" денег, возможности посещать детский сад/школу, поликлинику и т.д.
Пока женщина с детьми декларировала место жительства при муниципалитете.
Представитель Паневежского муниципалитета Раса Купсте сказала, что принятии такого решения специалисты всегда руководствуются законами, а по закону, если человек сменил место жительства, он обязан в течение месяца декларировать место жительства на новом месте.
"Если человек сам это не делает, владелец имущества может обратиться в муниципалитет и попросить выписать этого человека. Муниципалитет, чтобы выяснить, живет ли человек в конкретном месте, посылает ему регистрированное письмо, если его не удается вручить, значит человек там не живет, если получает, должен в течение 10 р.д. обратиться в муниципалитет", – сказала Купсте.
Она также сказала, что закон не запрещает выписывать из жилья несовершеннолетних детей. Одних детей не выписывают, их выписывают вместе с родителями или с одним из родителей.
Купсте заметила, что владельцы жилья, которые сдают его в аренду, могут не бояться прописывать семьи с детьми, поскольку по закону, можно установить срок декларации, когда срок истечет, декларация автоматически аннулируется. Она также напомнила, что жители всегда могут декларировать место жительства при муниципалитете.
Заведующая отделом Службы по правам детей Паневежского района Жанета Гинайте сказала, что и после развода оба родителя обязаны заботиться о детях.
В данном случае представители службы намерены встретиться с обоими родителями, оценить ситуацию и обсудить варианты помощи.