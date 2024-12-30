Мать пятерых детей высылают из Литвы: семья опасается, что из России она уже не вернется

Житель столицы Антанас Паукштис недавно поделился просьбой о помощи: его маме Ирине Паукштене не продлили вид на жительство, поэтому ей придется вернуться в Россию.
Молодой человек рассказал, что его отец литовец, а мать – гражданка России, у нее есть и украинская кровь. До 2019 года женщина жила в Советске (Калининградская область).
„Уже в 2014 году, когда началась война в Украине, ухудшилась ситуация в регионе и наша политическая и экономическая ситуация. Из-за наших взглядов на политику на нас устраивали гонения все учреждения власти, мы выживали, а не жили. Поэтому в 2017 году родители решили послать меня учиться в Литву (в „Дом литовцев, в Вильнюсе), чтобы я мог реинтегрироваться в стране, а в 2019 году здесь оказалась вся наша большая семья“, – писал в фейсбуке Паукштис.
По его словам, у матери проблемы с документами начались сразу, как только она приехала.
Она обратилась за постоянным видом на жительство, поскольку много лет является супругой гражданина ЕС, по закону, ей это разрешено.
„Работники Департамента миграции почти ничем свое решение не мотивировали и отказались предоставить постоянный вид на жительство, предложили претендовать на временный. Мы так и поступили <...>. Это был первый раз, когда департамент нас ввел в заблуждение“, – утверждает молодой человек.
В 2022 году Паукштене заметила, что истекает срок годности ее российского паспорта, а он нужен при продлении вида на жительство в Литве.
Женщина обратилась в посольство России, но там ей сказали, что двое ее сыновей обязаны отслужить в российской армии, если они не явятся на службу, ее обвинят в сокрытии призывников.
Кроме того, ей сказали, что паспорт она может получить в Калининграде.
„Мы сразу поняли, что мама может не вернуться. Мы уже знаем о том, что спецслужбы России проверяют соцсети приезжающих, и если замечают там информацию в поддержку Украины, возбуждают уголовные дела и не выпускают людей из страны. Тут плохую службу сослужило бы и то, что мама там была активным оппозиционером, выступала за литовскость и протестовала против решений городских властей“, – писал Паукштис.
Семья обратилась за помощью в Департамент миграции, там Паукштене предложили просить убежище в Литве.
В начале октября было принято решение не предоставлять женщине убежище. Ее обязали в течение 14 дней покинуть Литву, в противном случае пригрозили депортацией.
Паукштис сказал журналисту Delfi, что ДМ в решении указал, что „в ходе расследования часть ее рассказа об обстоятельствах, заставивших покинуть родину и просить убежища в Литве, была отклонена, поскольку не было последовательных, детальных и полных объяснений, были противоречия, а установленные факты не позволили идентифицировать преследователей“.
„Все упирается в то, что мы не можем предоставить доказательства... А ведь маму там и допрашивали, домой приходили посторонние люди. А какие доказательства мы можем предъявить? Чтобы там справку дали? В результате решили, что нет угрозы“, – сказал Паукштис.
По его словам, в выводах департамента сказано, что в России на Паукштене дело не заведено, однако молодой человек подчеркнул, что они этого и не утверждали.
„Мы не говорим, что есть дело, но они появится, если она поедет в Россию“, – сказал он.
Паукштене в ДМ рассказала и о том, что в посольстве ей говорили о сыновьях, которые должны отслужить в армии.
„Если она вернется, ее сразу спросят - где призывники? Это как минимум. Далее – дело за сокрытие призывников“, – убежден молодой человек.
Он удивлен также, что в решении ничего не сказано о семье, ведь у женщины есть двое несовершеннолетних детей.
Пока Паукштене в Литве, ее ситуацию рассматривают суды.
Женщина обжаловала решение ДМ, но Административный региональный суд оставил это решение в силе. Паукштене обжаловала это решение в суде высшей инстанции.
„Мы надеемся на благоприятный для нашей семьи вердикт“, – сказал собеседник.
По его словам, ДМ мог разрешить ситуацию, выдав Паукштене паспорт иностранца, не требуя обращаться за убежищем.
Он рассказал также, что его сестре в порядке исключения было дано литовское гражданство, но ДМ отказывается дать ей паспорт, поскольку не получает информацию о том, что она отказалась от российского гражданства.
Паукштис сказал, что российские ведомства игнорируют поданную заявку на отказ от гражданства.
„Значит, это вопрос времени, когда сестра окажется в такой же ситуации, как мама“, – писал Паукштис.
ДМ указал, что пока дело рассматривает суд, он ничего комментировать не будет.
Европарламентарий Дайнюс Жалимас в фейсбуке писал, что законы надо читать о применять с умом и эмпатией.
„Когда это делает ИИ или делают механически, получается, как в этой истории. Однако за такую работу в Литве карьере ничто не угрожает. Возможно, даже наоборот. Хотя как минимум за такой случай, когда разделяют семью, в которой пятеро детей, а из Литвы выгоняют мать живущих здесь пяти граждан, должны уволить со службы“, – возмущался он.