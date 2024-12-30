Мать пятерых детей высылают из Литвы: семья опасается, что из России она уже не вернется

Молодой человек рассказал, что его отец литовец, а мать – гражданка России, у нее есть и украинская кровь. До 2019 года женщина жила в Советске ( Калининградская область ).

„Уже в 2014 году, когда началась война в Украине, ухудшилась ситуация в регионе и наша политическая и экономическая ситуация. Из-за наших взглядов на политику на нас устраивали гонения все учреждения власти, мы выживали, а не жили. Поэтому в 2017 году родители решили послать меня учиться в Литву (в „Дом литовцев, в Вильнюсе), чтобы я мог реинтегрироваться в стране, а в 2019 году здесь оказалась вся наша большая семья“, – писал в фейсбуке Паукштис.