Мать пропавшего подростка поделилась деталями об исчезновении сына: есть еще одна версия

В интервью на TV3 мать Матаса сказала, что пока много версий, но четкого ответа нет. Прокурор до сих пор не выдал разрешение на ознакомление с делом.
На второй неделе поисков волонтеров стало меньше, поэтому мать Матаса просит об одном: „Я обращаюсь к обществу с просьбой – если можете, хотя бы час уделите поискам“.
Сообщается, что перед исчезновением Матас расстался со своей девушкой, он делился своим горем с подругами и одноклассницами.
„Я точно знаю, что за неделю до исчезновения он расстался с девушкой. Эту версию рассматривают, я не знаю, ответ из полиции до сих пор не последовал, я не знаю, кто эта девушка, мы не знаем, как долго они встречались“, - сказала женщина.
Delfi напоминает, что Матаса ищут с 30 сентября. Подростка ищет полиция, стрелки, волонтеры, близкие, байдарочники и пожарные-спасатели.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones с белыми полосами по бокам, черный джемпер с надписью Jack & Jones на груди, голубые спортивные ботинки Nike.