Мать пропавшего подростка обратилась к обществу

„Мой сын Матас пропал без вести в понедельник ночью. Это нехарактерное для него поведение, сын всегда ночевал дома, а в спортклуб ходил по утрам, прежде он никогда не уходил ночью. Мы ищем Матаса с помощью полиции, волонтеров Красного креста, Литовского союза стрелков и гражданских волонтеров. Главное сейчас – найти Матаса. Сегодня мы ищем на реке. Я благодарю каждого, кто участвует в поисках и прошу принять участие в поисках всех, кто может. У нас есть оборудование, но не хватает людей“, – сказала мать подростка.