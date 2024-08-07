Мать призывника опасается распространения легионеллеза в армии

Сын в выходные приехал домой больной. Мы думали, что он заболел после учений в лесу, простыл. Однако вчера выяснилась реальная причина – легионеллы в воде, которой они умываются. Болеют массово, большинство“, – утверждала женщина.

„Вчера во время разговора с сыном я узнала, что легионеллезом заражена вода. Добровольцам и призывникам сказали не паниковать, пить только холодную воду, теплую не пить. Во время разговора я слышала кашель других призывников <...>, у них температура. Температура и у моего сына.

Она утверждает, что у них легионеллез.

Во вторник в редакцию Delfi обратилась женщина, которая рассказала, что большинство добровольцев и призывников батальона уже несколько недель болеют простудой с температурой.

„Помогите, пожалуйста, чтобы была реакция, предприняты меры. Мы доверили армии наше самое большое богатство – детей. Мы не можем молчать, когда видим, что происходит“, - сказала женщина.

Между тем представители Литовской армии сказали, что еще ждут результаты исследования образцов воды. Сообщается, что предприняты меры предосторожности.

ЛА отмечает, что лишь один военный болен легионеллезом, у других - простуда, они уже вернулись в строй.