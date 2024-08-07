Мать призывника опасается распространения легионеллеза в армии

Во вторник в редакцию Delfi обратилась женщина, которая рассказала, что большинство добровольцев и призывников батальона уже несколько недель болеют простудой с температурой.
Она утверждает, что у них легионеллез.
„Вчера во время разговора с сыном я узнала, что легионеллезом заражена вода. Добровольцам и призывникам сказали не паниковать, пить только холодную воду, теплую не пить. Во время разговора я слышала кашель других призывников <...>, у них температура. Температура и у моего сына.
Сын в выходные приехал домой больной. Мы думали, что он заболел после учений в лесу, простыл. Однако вчера выяснилась реальная причина – легионеллы в воде, которой они умываются. Болеют массово, большинство“, – утверждала женщина.
„Помогите, пожалуйста, чтобы была реакция, предприняты меры. Мы доверили армии наше самое большое богатство – детей. Мы не можем молчать, когда видим, что происходит“, - сказала женщина.
Между тем представители Литовской армии сказали, что еще ждут результаты исследования образцов воды. Сообщается, что предприняты меры предосторожности.
ЛА отмечает, что лишь один военный болен легионеллезом, у других - простуда, они уже вернулись в строй.
„Военный пехотного батальона им. Князя Альгирдаса 27-28 июля был дома, а через три дня после возвращения у него появились симптомы простуды, он обратился к врачам. Военного доставили в инфекционное отделение Каунасской больницы, взяли кровь на анализ. Анализы показали, что у него легионеллез, 4 августа он был изолирован в отделении.
На первой неделе августа 8военных почувствовали, что у них поднялась температура, они обратились к врачу. Выяснилось, что у них простуда Все они уже здоровы и вернулись в строй.
Батальон провел профилактику – 4 августа в казармах спустили горячую воду, а на следующий день повысили температуру воды, затем повторно спустили горячую воду, продезинфицировали краны и головки душей.
Взяли воду на анализ“, – сказали Delfi представители ЛА.
Эту информацию Delfi подтвердил и Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
„НЦОЗ не располагает информацией о вспышке легионеллеза. Была получена информация об одном случае заболевания“, – сказала представитель центра Вилда Байорунене.