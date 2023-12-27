Мать погибшего в ДТП младенца простила сидевшую за рулем свою сестру

"Новость нас потрясла. Мы знаем, что в этой машине находились две семьи из кризисного центра. Раса с малышом и еще одна жительница. Когда малыш скончался в Каунасской клинике, мы поняли, что надо позаботиться о похоронах. Ведь приближаются праздники. У мамы денег нет, ее близкие живут очень скромно, насколько я знаю, получают только пособие", - сказала в минувший четверг Тересявичене.

Директор Алитусского центра социальных услуг Эгле Тересявичене сказала журналистам портала AlytusPlius.lt, что Раса с двумя детьми - 7 лет и 7 месяцев жила в Кризисном центре уже месяц.

"У меня нет денег на похороны Таюкаса. Я в растерянности. Такое чувство будто меня кто-то проклял, год назад умер один семимесячный малыш, сейчас второй. К счастью, похоронить Таюса помогут добрые люди", - сказала 21 декабря Раса.

Раса год назад уже похоронила одного семимесячного ребенка, погибшему в минувший четверг малышу Таюсу тоже было семь месяцев. Автомобилем, который съехал с дороги, управляла сестра Расы, у нее не было прав на вождение.

"Сестра везла нас к адвокату. Из ямы машина заскочила на горку, с горки машину бросило на обочину, там песок, машину занесло, и она перевернулась", - рассказала Раса. ДТП произошло в деревне Такнишкяй, рядом с Алитусом.

В пятницу Раса сказала журналистам, что то, что случилось, не могло привидеться и в страшном сне.

"Хочу поблагодарить не только похоронное бюро, его директора, но и настоятеля алитусского храма Милосердия Девы Марии Реналдаса Янушаускаса, который в пятницу вечером бесплатно отслужит заупокойную мессу, а в субботу после обеда приедет в похоронное бюро и проводит малыша в последний путь на Ужупское кладбище", - сказала в четверг Тересявичене.

"Я позвонила в похоронное бюро Skausmo užuovėja, спросила, может, они могут сделать скидку, ведь у мамы денег нет вообще. Глава бюро сказал, что поможет и предоставит услуги бесплатно. Мы должны делать добро, не можем оставаться равнодушными. Знаете, я удивилась, оказывается, есть добрые люди" - сказала женщина.

По словам Расы, она не винит сестру в смерти малыша.

"Мы были пристегнуты, но, когда машина перевернулась - ремни расстегнулись, и Таюкас выпал из кресла. Я знаю, что у сестры нет прав, но мы не раз ездили, все было хорошо. Я всегда ей доверяла. Сестра чувствует себя плохо, едва встает с кровати, она получила травму спины, ходит в корсете. Она не знала, что так будет, такое со всяким может случиться. Я ее прощаю", - сказала Раса.

У женщины есть еще двое детей. 4-летний живет с бабушкой, а 7-летний жил с ней в Кризисном центре, сейчас временно находится у биологического отца.

"Мне кажется, что меня прокляли. Одного похоронила семимесячного, сейчас - второго. Мне стыдно, что у меня нет денег на похороны, спасибо, что директор Центра социальных услуг Эгле и социальные работники мне помогли. Спасибо похоронному бюро, которое помогло проводить ангелочка в последний путь", - сказала Раса.

Она сказала, что оказалась в Кризисном центре из-за сложившихся обстоятельств.