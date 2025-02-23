Мать-одиночка безутешно плакала после звонка из Службы занятости

„Я поехала на встречу, беседа длилась час, работодателей такое условие Службы занятости очень удивило. Они протянули мне руку помощи, согласились. Я обрадовалась, но еще надо было получить подтверждение Службы занятости.

„На следующий день мне сказали, что курсы я не получу. Я расплакалась. Я сделала все, прислала все, сделала невозможное – нашла даже работодателя, но все тщетно. Потом мне сказали ждать апреля. Я ответила, что курсы начинаются с марта. На это мне ответили, что это не конец света, будут другие. Мне сказали, что первенство у тех, кто давно зарегистрирован в Службе занятости“, – рассказала женщина