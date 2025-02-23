Мать-одиночка безутешно плакала после звонка из Службы занятости

Женщина (настоящее имя редакции известно) рассказала, что решила обратиться в СМИ из-за равнодушия Службы занятости.
„Мне 32 года. Я одна воспитываю недееспособного ребенка. Из-за него я многим должна была пожертвовать. У ребенка диагностировано расстройство аутистического спектра. Долгий путь пройден... Проблемы были со времен детского сада. Врачи установили тяжелую форму недееспособности, мне часто надо было быть рядом с ребенком.
Приходилось забирать из садика, из-за этого пришлось оставить работу, поскольку воспитатели, несмотря на наличие помощницы, которая работала только с моим ребенком, не справлялись.
Я поняла, что они не заинтересованы в оказании помощи мне и ребенку, поэтому ушла с работы и год провела с ребенком дома. Я зарегистрировалась в Службе занятости, ребенок уже посещал первый класс, видимо, ребенку помог сам Бог“, – сказала она.
По ее словам, классный руководитель отлично справлялся с ребенком.
„Я, понимая, что когда у ребенка такое расстройство, могут появиться трудности в любой момент, попросила Службу занятости послать меня на курсы для переквалификации. Я надеялась, что в будущем смогу работать по более гибкому графику и попросила послать меня на курсы парикмахеров.
Я была молодой, мне было 27 лет, но на курсы меня так и не послали... Я вернулась на прежнюю работы рядом с домом, работала три года без отпуска, параллельно воспитывала ребенка. Его состояние несколько улучшилось – диагностировали среднюю степень недееспособности. Да, все к лучшему, но начался 5-й класс“, – рассказала женщина.
По ее словам, для ребенка с расстройством аутистического спектра это сложные перемены, поэтому начался очень тяжелый период. Состояние ребенка ухудшилось, и он и мама были в постоянном стрессе.
„Каждый день звонки из школы, замечания учителей и родителей, насмешки со стороны детей, плакал ребенок, плакала я, ребенок говорил о самоубийстве...
Я была в яме, погрязала в депрессию, уже не улыбалась, мысли были мрачными, я не видела перспективы, никакого просвета. Я видела, как страдает мой ребенок, хотела ему помочь, поэтому опять ушла с работы.
Я снова зарегистрировалась в Службе занятости, решала проблемы ребенка“, – рассказала мать.
Она сразу сказала специалиста Службы занятости, что ей нужны курсы парикмахеров, поскольку у нее недееспособный ребенок (выслала документы и ждала решения).
„Мне обещали курсы после Нового года, сказали ждать. Пока я ждала, занималась ребенком – мы провели 6 недель в стационаре, ходили к психиатру, общались со школой.
Я пыталась помочь сыну, было сложно. Очень сложный период. Были моменты, когда опускались руки.
Не забывайте и давление со стороны окружения...“, – рассказала женщина.
Ситуация стала легче, когда ребенку назначили индивидуальное обучение и прописали лекарства, помогающие сосредоточиться.
„И отношения в школе лучше, и в школу ребенок идет охотно. Это главная моя победа“, – порадовалась женщина.
В Службе занятости ее просили ждать, должны были выделить финансирование.
„Однако однажды мне позвонили из Службы занятости и сказали, что мне курсы не полагаются. Я пережила шок. Мне ничего толком не объяснили. Посоветовали найти работодателя, подписать трехсторонний договор, в таком случае есть право первенства. Я подумала, кто захочет заключить со мной такой договор? Парикмахеры чаще всего арендуют помещение и работают на себя“, – сказала женщина.
Она стала писать потенциальным работодателям, к ее удивлению, нашлись двое, которые согласились встретиться.
„Я поехала на встречу, беседа длилась час, работодателей такое условие Службы занятости очень удивило. Они протянули мне руку помощи, согласились. Я обрадовалась, но еще надо было получить подтверждение Службы занятости.
Консультант сказала мне: „Пришлите все данные: реквизиты работодателя, учреждения, где будете учиться, курсы, цену, код, справку о здоровье, тогда поговорю с директором отдела“.
„На следующий день мне сказали, что курсы я не получу. Я расплакалась. Я сделала все, прислала все, сделала невозможное – нашла даже работодателя, но все тщетно. Потом мне сказали ждать апреля. Я ответила, что курсы начинаются с марта. На это мне ответили, что это не конец света, будут другие. Мне сказали, что первенство у тех, кто давно зарегистрирован в Службе занятости“, – рассказала женщина
„У меня возникает вопрос, зачем нужна Служба занятости? Для кого? Я лично знаю как минимум нескольких людей, которые без проблем получили направление на курсы, потом даже не отработали все положенное время. У них эта бумажка с полученной квалификацией валяется где-то в шкафчике.
Я же готова переквалифицироваться и работать. Я согласна даже вернуть Службе занятости деньги за курсы, если можно будет вернуть всю сумму частями, после того как начну работать“, – сказала она.
Пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене не могла комментировать конкретную ситуацию, но рассказала о критериях назначения курсов.
„Действуют критерии отбора кандидатов и порядок.
Есть право приоритета. Оно распространяется на людей со средними или ограниченными возможностями трудоустройства, которые могут заключить трехсторонний договор или хотят учиться по программам профобучения или модулей.
Если после оценки бывает больше одного кандидата, то право первенства будет у того, кто не участвовал в средствах активной политики труда или кто долго зарегистрирован в службе“, – сказано в ответе.