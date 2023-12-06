Мать изъятого ребенка: мой сын не вещь

Мальчик сейчас живет с отцом, однако женщина утверждает, что добивается его возвращения.
"Мне предоставляют информацию о сыне, но она необъективна. Как обстоят дела на самом деле, скажут квалифицированные врачи. Но его до сих пор не доставили в стационар, где должны провести обследование", – сказала женщина Alytus Plius.
5 декабря отец мальчика сказал Delfi, что он развелся с матерью ребенка в 2018 году, но пара до сих пор судится за ребенка. Суд пока не принял окончательное решение, однако пока временное место жительства ребенка установили с отцом.
Директор Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Илма Скудене ранее утверждала, что мать не выполняла решение суда, скрывалась, поэтому у нее изъяли ребенка.
"Мой сын - не вещь. Нельзя прийти, взять его, перенести на другое место, нужно услышать, о чем он просит. Если ты работаешь в службе по правам ребенка, надо уметь слышать ребенка", – сказала мать мальчика.
"В этой жизни не все так просто, не всегда путь бывает простым. Мы просили о помощи, никто нашу просьбу не учел, поэтому ребенок не хотел возвращаться. Я была бы самой счастливой матерью, если бы он охотно вернулся в то окружение", – сказала она.
Она утверждает, что процедура травмировала ее сына.
"Может, иногда не надо обвинять родителей во всем, но надо учитывать и компетентность работников, что они себе позволяют говорить при ребенке", – сказала женщина.
Она сказала, что эта ситуация сказалась и на ее здоровье. Она не хочет конфликтовать с бывшим мужем и надеется на решение суда.
"Главное для меня – благополучие ребенка, мне не нужны конфликты", – сказала Alytus Plius женщина. Она не ответила на вопрос, почему ребенок находится с отцом, сказала только, что мальчика забрали.
Мать сказала, что сделанным видео хотела поделиться только с самыми близкими и друзьями и не думала, что оно может так широко распространиться. Она уверяет, что не хотела этого.
Женщина не согласна с мнением специалистов по правам ребенка, которые говорят, что с ней ребенку находиться небезопасно.