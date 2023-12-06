Мать изъятого ребенка: мой сын не вещь

Мальчик сейчас живет с отцом, однако женщина утверждает, что добивается его возвращения.

"Мне предоставляют информацию о сыне, но она необъективна. Как обстоят дела на самом деле, скажут квалифицированные врачи. Но его до сих пор не доставили в стационар, где должны провести обследование", – сказала женщина Alytus Plius.

5 декабря отец мальчика сказал Delfi, что он развелся с матерью ребенка в 2018 году, но пара до сих пор судится за ребенка. Суд пока не принял окончательное решение, однако пока временное место жительства ребенка установили с отцом.

Директор Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Илма Скудене ранее утверждала, что мать не выполняла решение суда, скрывалась, поэтому у нее изъяли ребенка.

"Мой сын - не вещь. Нельзя прийти, взять его, перенести на другое место, нужно услышать, о чем он просит. Если ты работаешь в службе по правам ребенка, надо уметь слышать ребенка", – сказала мать мальчика.