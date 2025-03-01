2025.03.01 15:58

Масштабные съемки на проспекте Гедиминаса

 
ru.DELFI.lt
Gedimino prospektas
Gedimino prospektas
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Проспект Гедиминаса вновь оказался в поле зрения кинематографистов. В начале марта в Вильнюсе пройдут масштабные съемки американского научно-фантастического сериала, сообщает портал MadeinVilnius.
На съемочных площадках уже работает команда из примерно 150 человек, большую часть из которых составляют литовцы. В преддверии съемок Вильнюсское кинобюро предлагает вам вспомнить, какой была на экране главная улица Вильнюса.

Проспект Гедиминаса примерил на себя не одну роль Стокгольма, Мальме, Гамбурга, Копенгагена, антиутопических английских городов. Например, важную роль в шведском сериале „Кларк“ сыграл сквер Одминю, который стал эпицентром прославившегося на весь мир, ограбления банка — площадь Нормалмсторг, где полицейские патрулировали крупнейший стокгольмский банк Kreditbanken.

Съемки на проспекте Гедиминаса в марте

Вильнюсское кинобюро напоминает, что в начале марта в Вильнюсе продолжатся съемки фильмов американских кинематографистов. Съемочные площадки будут включать декорации, установленные в различных частях города, а также общественные пространства в центре города, а также интерьеры, частные квартиры и жилые районы. Продолжатся съемки в Вильнюсе.

Вильнюсское бюро кино информирует о съемках в городе и краткосрочных ограничениях движения:

С 19.00 час. 1 марта до 13.00 часов 2 марта съемки будут проходить на участке улицы Бенедиктину от ул. Шв.Игното до улицы Вильняус и на участке улицы Вильняус от Лейиклос до улицы Вокечю. Во время съемок будет запрещено движение транспортных средств и на короткий период (до 3 минут) ограничено движение пешеходов.

С 19 час. 1 марта возле здания на ул. Вильняус для съемок будет установлено 39 декораций; с 13.00 час. 1 марта до 13.00 2 марта 5 парковочных мест зарезервировано на улице Бенедиктину и 25 мест на улице Вильняус;

6.30–11 час. утра 2 марта съемки будут проходить возле здания на улице Университето, 14, запрещено движение транспортных средств по улицам Т. Врублевско, Швянтараге, Б. Радвилайте и участку улицы Университето от улицы Доминикону до улицы Лейиклос, а также кратковременно (до 3 минут) ограничено движение пешеходов. С 7–11 час. утра в сквере Одминю будет установлена ​​обслуживающая палатка.

С 12 час. 1 марта до 11 час. 2 марта 14 парковочных мест будут зарезервированы на парковке возле Кафедральной площади и 5 мест возле здания на ул. Университето, 14;

С 19 час. 1 марта до 15 час. 2 марта движение транспортных средств будет запрещено на участке улицы Гинейю от улицы А. Туменаса до проспекта Гедиминаса.

С 11.00–15.00 час. 2 марта съемки будут проходить на проспекте Гедиминаса от улицы А. Гоштауто до улицы А. Тумо-Вайжганто, при этом будет запрещено движение транспортных средств и на короткий период (до 3 минут) ограничено движение пешеходов. Для съемок с 15 час. 1 марта до 15 час. 2 марта на улице Гинею будет зарезервировано 50 парковочных мест;

С 11.00–18.00 час. 2 марта съемки будут проходить на проспекте Гедиминаса от Й. Тумаса-Вайжгантаса до улицы Васаре 16-осес.

Улица Васаре 16-осес будет закрыта для движения транспортных средств, а движение пешеходов будет ограничено на короткий период (до 3 минут). Во время съемок на площади Лукишкес будут установлены декорации.

С 18.00 час. 1 марта до 18 час. 2 марта на улице А. Домашявичюса будет зарезервировано 18 парковочных мест;

С 16.00 – 20.00 час. 2 марта съемки будут проходить на участке проспекта Гедиминаса от улицы Тоторю до улицы Швянтарагио, при этом движение пешеходов будет ограничено на короткий период (до 3 минут); и с 16.00 до 20.00 час. будет запрещено движение транспортных средств по ул. Шв. Игното, в части улицы К. Сирвидо от Ж. Ляуксмино до проспекта Гедиминаса и улицы Тоторю от здания на улице Тоторю. 4 до проспекта Гедиминаса. На указанных улицах будет стоять технический транспорт.

С 18.00–20.00 час. 2 марта съемки будут проходить на проспекте Гедиминаса от улицы Йогайлы до улицы А. Якшто, при этом будет запрещено движение транспортных средств и на короткий период (до 3 минут) ограничено движение пешеходов.

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