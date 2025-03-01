Масштабные съемки на проспекте Гедиминаса

Улица Васаре 16-осес будет закрыта для движения транспортных средств, а движение пешеходов будет ограничено на короткий период (до 3 минут). Во время съемок на площади Лукишкес будут установлены декорации.

С 16.00 – 20.00 час. 2 марта съемки будут проходить на участке проспекта Гедиминаса от улицы Тоторю до улицы Швянтарагио, при этом движение пешеходов будет ограничено на короткий период (до 3 минут); и с 16.00 до 20.00 час. будет запрещено движение транспортных средств по ул. Шв. Игното, в части улицы К. Сирвидо от Ж. Ляуксмино до проспекта Гедиминаса и улицы Тоторю от здания на улице Тоторю. 4 до проспекта Гедиминаса. На указанных улицах будет стоять технический транспорт.