Масштабные съемки на проспекте Гедиминаса

Проспект Гедиминаса примерил на себя не одну роль Стокгольма, Мальме, Гамбурга, Копенгагена, антиутопических английских городов. Например, важную роль в шведском сериале „Кларк“ сыграл сквер Одминю, который стал эпицентром прославившегося на весь мир, ограбления банка — площадь Нормалмсторг, где полицейские патрулировали крупнейший стокгольмский банк Kreditbanken.
Съемки на проспекте Гедиминаса в марте
Вильнюсское кинобюро напоминает, что в начале марта в Вильнюсе продолжатся съемки фильмов американских кинематографистов. Съемочные площадки будут включать декорации, установленные в различных частях города, а также общественные пространства в центре города, а также интерьеры, частные квартиры и жилые районы. Продолжатся съемки в Вильнюсе.
Вильнюсское бюро кино информирует о съемках в городе и краткосрочных ограничениях движения:
С 19.00 час. 1 марта до 13.00 часов 2 марта съемки будут проходить на участке улицы Бенедиктину от ул. Шв.Игното до улицы Вильняус и на участке улицы Вильняус от Лейиклос до улицы Вокечю. Во время съемок будет запрещено движение транспортных средств и на короткий период (до 3 минут) ограничено движение пешеходов.
С 19 час. 1 марта возле здания на ул. Вильняус для съемок будет установлено 39 декораций; с 13.00 час. 1 марта до 13.00 2 марта 5 парковочных мест зарезервировано на улице Бенедиктину и 25 мест на улице Вильняус;
6.30–11 час. утра 2 марта съемки будут проходить возле здания на улице Университето, 14, запрещено движение транспортных средств по улицам Т. Врублевско, Швянтараге, Б. Радвилайте и участку улицы Университето от улицы Доминикону до улицы Лейиклос, а также кратковременно (до 3 минут) ограничено движение пешеходов. С 7–11 час. утра в сквере Одминю будет установлена обслуживающая палатка.
С 12 час. 1 марта до 11 час. 2 марта 14 парковочных мест будут зарезервированы на парковке возле Кафедральной площади и 5 мест возле здания на ул. Университето, 14;
С 19 час. 1 марта до 15 час. 2 марта движение транспортных средств будет запрещено на участке улицы Гинейю от улицы А. Туменаса до проспекта Гедиминаса.
С 11.00–15.00 час. 2 марта съемки будут проходить на проспекте Гедиминаса от улицы А. Гоштауто до улицы А. Тумо-Вайжганто, при этом будет запрещено движение транспортных средств и на короткий период (до 3 минут) ограничено движение пешеходов. Для съемок с 15 час. 1 марта до 15 час. 2 марта на улице Гинею будет зарезервировано 50 парковочных мест;
С 11.00–18.00 час. 2 марта съемки будут проходить на проспекте Гедиминаса от Й. Тумаса-Вайжгантаса до улицы Васаре 16-осес.
Улица Васаре 16-осес будет закрыта для движения транспортных средств, а движение пешеходов будет ограничено на короткий период (до 3 минут). Во время съемок на площади Лукишкес будут установлены декорации.
С 18.00 час. 1 марта до 18 час. 2 марта на улице А. Домашявичюса будет зарезервировано 18 парковочных мест;
С 16.00 – 20.00 час. 2 марта съемки будут проходить на участке проспекта Гедиминаса от улицы Тоторю до улицы Швянтарагио, при этом движение пешеходов будет ограничено на короткий период (до 3 минут); и с 16.00 до 20.00 час. будет запрещено движение транспортных средств по ул. Шв. Игното, в части улицы К. Сирвидо от Ж. Ляуксмино до проспекта Гедиминаса и улицы Тоторю от здания на улице Тоторю. 4 до проспекта Гедиминаса. На указанных улицах будет стоять технический транспорт.
С 18.00–20.00 час. 2 марта съемки будут проходить на проспекте Гедиминаса от улицы Йогайлы до улицы А. Якшто, при этом будет запрещено движение транспортных средств и на короткий период (до 3 минут) ограничено движение пешеходов.