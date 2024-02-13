Масленица в Вильнюсе: программа мероприятий

 
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Užgavėnių šventė Vilniuje
Užgavėnių šventė Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

13 февраля в Вильнюсе проходит грандиозное гулянье - Масленица. "Будет так весело, что даже спящая природа пробудиться к жизни", - сообщает Вильнюсский центр этнической культуры.

"Шествие в устрашающих масках будет сопровождать Мору в ее путешествии по улицам Вильнюса. Поднимем столько шума, что испуганной зиме просто некуда будет деваться и она уступит место весне. Но мы знаем, что крепкая зима точно не сдаст свои позиции так просто, поэтому приглашаем всех одетых в самые интересные маски собраться и поучаствовать в великой битве Канапиниса и Лашиниса и первыми узнать, кто в этом году станет победителем!" - говорится на сайте центра.

Программа празднование Масленицы:

16:30 Площадь Одминю

Праздничное представление участников шествия; шествие участников по проспекту Гедиминаса

17:00 Площадь В. Кудирки

Театрализованное-музыкальное представление – танцевальная дуэль Канапиниса и Лашиниса; шествие участников по проспекту Гедиминаса

17:30 Лукишская площадь

Театрализованное-музыкальное представление – песенный конкурс Канапиниса и Лашиниса; шествие участников от площади Лукишкю до Белого моста

18:00 Луг у Белого моста (со стороны ул. Упе)

Широкое гулянье на Ужгавенес: дуэль Канапиниса и Лашиниса, церемония сожжения Моры

18:30 Финальное веселье на Ужгавенес концерт группы Rakija Klezmer Band

Приглашаем вас присоединиться к нам на любой остановке или сопровождать Море на всем пути от площади Одминю до Белого моста!

На протяжении всего шествия будет сопровождать фольклорный ансамбль Ratilai, а гулянье на Ужгавенес пройдет с группой Rakija Klezmer Band.

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