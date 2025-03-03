Масленица в Литовском зоопарке: животные помогут прогнать зиму со двора

Чем Масленица связана с животными? Издавна это был не только праздник веселья, но и пробуждения природы, люди в масках и костюмах ряженых прогоняли зиму, зазывали весну. Этот праздник тесно связан с животным миром – неслучайно ряженые переодевались в животных: козлов, журавлей, медведей, волков, лошадей, иногда в чертей, напоминающих диких зверей. В древности люди считали, что дух животных может дать людям сверхъестественные способности: силу, выносливость, хитрость.