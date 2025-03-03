2025.03.03 11:10

Масленица в Литовском зоопарке: животные помогут прогнать зиму со двора

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos zoologijos sodas žiemą kviečia vyti gyvūnų draugijoje
Lietuvos zoologijos sodas žiemą kviečia vyti gyvūnų draugijoje
ФОТО: Organizatorių ir Delfi nuotr.

4 марта Литовский зоопарк в Каунасе приглашает весело отметить Масленицу. Ждет праздник „Прогоним зиму по-звериному!“ Посетителей ждут традиционные танцы, песни, игры, борьба Зимы с Весной (Лашинининса и Канапиниса, вкусные блины и подарки для всех посетителей.

Чем Масленица связана с животными? Издавна это был не только праздник веселья, но и пробуждения природы, люди в масках и костюмах ряженых прогоняли зиму, зазывали весну. Этот праздник тесно связан с животным миром – неслучайно ряженые переодевались в животных: козлов, журавлей, медведей, волков, лошадей, иногда в чертей, напоминающих диких зверей. В древности люди считали, что дух животных может дать людям сверхъестественные способности: силу, выносливость, хитрость.

Užgavėnės Lietuvos zoologijos sode

В Литовском зоопарке живут козы, которых издавна считают символом благосостояния в хозяйстве. Важен на Масленицу и журавль - символ возрождения, начала нового цикла в природе.

Lietuvos zoologijos sodas

По традиции в конце праздника сожгут чучело зимы-Морены. 4 марта весь день в зоопарке будут проходить презентации животных.

Lietuvos zoologijos sodas

Программа:

10:30–11:30 ч. песни, танцы и пляски, игры, борьба Зимы и Весны, угощение.

11:30–12:00 ч. кульминация – сожжение Морены и сюрпризы.

Lietuvos zoologijos sodas

11:00 ч. презентация в экзортариуме (Экзортариум, рядом с вольером крокодиловых кайманов).

12:30 ч. презентация верблюдов (верхняя часть экспозиции, рядом с вольером верблюдов).

Lietuvos zoologijos sodas

13:00 ч. презентация выдр (рядом с вольером выдр).

13:30 ч. презентация жирафов (в помещении, где находятся жирафы, если погода позволит - на улице около их вольера).

14:00 ч. презентация носорогов (рядом с вольером носорогов).

15:00 ч. презентация домашнего скота (деревня).

16:00 ч. время кормления муравьеда (около входа в зоопарк, около внутренних помещений, где живут муравьеды).

Не забудьте принести маски – владельцев самых оригинальных ждет сюрприз.

Užgavėnės Lietuvos zoologijos sode

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