Масленица: по Вильнюсу пройдет традиционное шествие-маскарад

Как сообщает Вильнюсский центр этнокультуры, жителей столицы ждет и программа Масленицы – перед шествием пройдет презентация участников шествия-маскарада, затем на площади Винцаса Кудрики состоятся награждения участников, а также танцевальные баталии Канапиниса и Лашининиса. Между тем, на Лукишкской площади пройдут импровизированные соревнования для всех участников праздника.
Наконец, шествие-маскарад и сопровождаемая участниками шествия Море, символизирующая зиму, дойдут до поляны у Белого моста. Здесь состоится традиционная борьба Лашининиса и Канапиниса, изображающая битву зимы и весны, с последующим сожжением Море. Жителей столицы ждут и другие веселья и танцы по случаю Масленицы.
Помимо прочего, еще до начала шествия Caritas Вильнюсской архиепархии проведет детям, желающим „прогнать зиму со двора“, мастер-класс по изготовлению масок.
Во вторник Масленица будет отмечаться по всей Литве: на городских площадях, в детских садах и школах пройдут различные мероприятия.
По традиции, Масленица в Литве отмечается за 7 недель до Пасхи. Несмотря на языческие истоки праздника Масленицы, этот день тесно связан с христианством. Во вторник на Масленице разрешается в последний раз обильно и сытно поесть, а уже на следующий день начинается Великий пост, который продлится до Пасхи – Воскресения Христова. В этот период рекомендуется поститься, отказаться от мяса, не слишком веселиться и соблюдать покой.