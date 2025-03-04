2025.03.04 10:29

Масленица: по Вильнюсу пройдет традиционное шествие-маскарад

 
elta
ru.DELFI.lt
Užgavėnės Lietuvos zoologijos sode
Užgavėnės Lietuvos zoologijos sode
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Во вторник, во время празднования Масленицы в Литве, по улицам столицы – от площади Одминю до Белого моста – пройдет уже ставшее традиционным шествие-маскарад.

Как сообщает Вильнюсский центр этнокультуры, жителей столицы ждет и программа Масленицы – перед шествием пройдет презентация участников шествия-маскарада, затем на площади Винцаса Кудрики состоятся награждения участников, а также танцевальные баталии Канапиниса и Лашининиса. Между тем, на Лукишкской площади пройдут импровизированные соревнования для всех участников праздника.

Наконец, шествие-маскарад и сопровождаемая участниками шествия Море, символизирующая зиму, дойдут до поляны у Белого моста. Здесь состоится традиционная борьба Лашининиса и Канапиниса, изображающая битву зимы и весны, с последующим сожжением Море. Жителей столицы ждут и другие веселья и танцы по случаю Масленицы.

Помимо прочего, еще до начала шествия Caritas Вильнюсской архиепархии проведет детям, желающим „прогнать зиму со двора“, мастер-класс по изготовлению масок.

Во вторник Масленица будет отмечаться по всей Литве: на городских площадях, в детских садах и школах пройдут различные мероприятия.

По традиции, Масленица в Литве отмечается за 7 недель до Пасхи. Несмотря на языческие истоки праздника Масленицы, этот день тесно связан с христианством. Во вторник на Масленице разрешается в последний раз обильно и сытно поесть, а уже на следующий день начинается Великий пост, который продлится до Пасхи – Воскресения Христова. В этот период рекомендуется поститься, отказаться от мяса, не слишком веселиться и соблюдать покой.

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