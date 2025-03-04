Масленица: по Вильнюсу пройдет традиционное шествие-маскарад

По традиции, Масленица в Литве отмечается за 7 недель до Пасхи. Несмотря на языческие истоки праздника Масленицы, этот день тесно связан с христианством. Во вторник на Масленице разрешается в последний раз обильно и сытно поесть, а уже на следующий день начинается Великий пост, который продлится до Пасхи – Воскресения Христова. В этот период рекомендуется поститься, отказаться от мяса, не слишком веселиться и соблюдать покой.