Маршрут тот же, а в четырех компаниях разные цены – почему?

Мы проверили 4 приложения и сравнили цены на тех же участках.
Дорога из спального района, например, Фабийонишкес на проспект Конституции, на Bolt стоила 5 евро со скидкой и 6,30 евро без нее. Uber предлагает цену 5,53 евро, а Etransport – 6,60 евро. Между тем Etaksi предлагает цену в 6,47 евро. Примерно столько стоила бы дорога из микрорайона Перкункемис в центр города, а из Шешкине в центр - на евро дешевле.
Дороже будет стоить дорога в Науининкай, в сторону аэропорта. Bolt предлагает поездку за 6,90 евро со скидкой и 8,40 евро без нее. Uber за такую поездку берет 7,69 евро, однако водителя придется подождать. Etransport предлагает такую поездку за 8 евро, а Etaksi - 6,91 евро.
Если едешь непосредственно в аэропорт, то цены будут уже иными.
Например, чтобы из редакции Delfi на ул. Гинею доехать до аэропорта в 14 ч., компании Bolt пришлось бы заплатить 5,90 евро, Uber – 10,77 евро, Etransport - 6,80 евро, а Etaksi - 8,24 евро.
Если в конце рабочего дня надо приехать из аэропорта в Шешкине, то на Bolt поездка стоила бы 12,40 евро, на Uber - 15,37 евро, Etransport - 8,90 евро, а Etaksi - от 11,91 евро.
После работы вернуться из центра домой летом стоит недорого. Например, если из центра надо ехать в Пилайте, то на Bolt доедешь за 4,80 евро, на Uber – около 5,90, на Etransport - 6,50 евро, а на Etaksi – от 5,70 евро.
Поездка от телебашни до Антакальнисской поликлиники на Bolt стоила 9,10 евро, на Uber – 9,42 евро, Etransport - 8,40 евро, на Etaksi – от 11,32 до 19,59 евро.
Цены согласились прокомментировать только представители Etaksi, Uber и Bolt.
Пресс-секретарь Uber Ивона Крук сказала Delfi, то цены зависят от ряда факторов, включая количество свободных водителей, расстояние, время суток.
„Оценка водителей и само место на цену не влияет“, – указала она.
Глава Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс сказал, что их платформа динамично реагирует на разные факторы (расстояние, спрос, предложение и т.д.) и автоматически подсчитывает цену. Цена зависит от части города и от категории автомобиля.
Дополнительная плата, по его словам, взимается за поездки из аэропортов.
Глава Etaksi Андрюс Норкайтис представил похожую политику.
„Динамичная ценовая политика означает, что цены растут, когда спрос превышает предложение. Если проходят мероприятия, если плохая погода, цены могут значительно увеличиться“, – сказал Норкайтис.
Он сказал, что цены бывают выше рано утром и поздно вечером, потому что тогда работает меньше водителей. Растут цены и в часы пик.