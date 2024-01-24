Мама и бабушка погибшего во время пожара мальчика были поражены добротой людей

После трагической утраты семья пытается налаживать жизнь, поддерживая друг друга. Мама покойного Каюса Рита сейчас живет у своей матери. Им помогает брат-близнец Риты.
У Риты еще есть дочь. Раньше она с детьми жила отдельно от мамы. Семью сейчас поддерживают родственники, работодатели и даже совершенно чужие люди.
Женщинам еще тяжело говорить о случившемся, об утрате, но замечают, что внимание и доброта людей их очень поразили.
"Очень хочется поблагодарить людей. Мы в свое время неправильно реагировали на ситуацию, не сдерживали себя. Не говорили слова благодарности, все, что хорошо, кажется, само собой разумеющимся.Но на деле все не так, надо благодарить", – сказала бабушка Каюса Вилия.
"Я дома часто повторяю, что должно произойти что-то трагическое, чтобы ты понял, сколько добрых людей рядом, – очень много. Было много самой разной помощи. <…>. Помощь шла со всей Литвы, особенно от педагогов [бабушка Каюса работала в детском саду – Delfi]. Мы не знаем, не были знакомы с этими людьми, Наверное, никогда их не видели и не увидим. Помощь Каюса не вернет, но поддержка действует", – сказала Вилия.
"Я благодарна моему директору Лауре, – сказала Рита. – Это великолепный человек. Она в те тяжелые дни была мне психологом. Помогла собрать Каюса в последний путь. Благодаря Лауре я получила много помощи от ее близких и от жителей всей Литвы. Я бесконечно благодарна всем за это".
Добрым словом Рита вспомнила и хозяев квартиры, которую она с детьми арендовала.
От социального жилья Рита отказалась и переехала к маме.
"Мы не хотели, чтобы она жила отдельно", – сказала Вилия.
"Мы так решили, есть пострадавшие, лишившиеся дома, им помощь нужна больше. У меня есть мама", – заметила Рита.
"Мы лишились того, что нам никто не вернет, все остальное можно нажить. Тем более, что у нас есть дом, в котором мы все можем жить. Не хотим отпускать ее одну. Муниципалитет предлагал социальное жилье. Но мы сделали другой выбор", – рассказала Вилия.
Женщины не злятся на соседа, по вине которого мог возникнуть пожар.
"Он для меня исчез", – сказала Вилия. А Рита живет воспоминаниями о Каюсе.
"Каюкас был аутистом, но таким, который выражал свои чувства. Все удивлялись, что ребенок-аутист такое может. Он не знал, что такое агрессия, злоба. Когда все произошло, скажу честно, я бежала к тому человеку. Но потом понимаешь, что Каюс был таким чистым, он никогда ни на кого не злился. Понимаешь, что ребенок этого не хотел бы. И когда я об этом думаю, никакого зла не чувствую, но и жалости нет. Он ведь тоже сгорел, но у меня это не вызывает никаких чувств. Я только понимаю, что у меня больше нет ребенка, я больше не смогу его обнять. Не услышу: "Люблю тебя, мама", – сказала Рита, с трудом подбирая слова.
В день, когда произошло несчастье, Рита с Каюсом были дома.
"У Каюса были каникулы. Он ходил в первый класс. Я дожидалась, когда с работы вернется мама, после обеда должна была идти на работу, а Каюс бывал с бабушкой, которая живет рядом в Виршулишкес", – рассказала Рита.
"План квартиры был такой: моя кухня, комната, потом комната в квартире этого человека и за ней его кухня", – продолжила она.
В 10 ч., Рита с Каюсом уже были одеты и ждали звонка Вилии.
"У окна стоял стол, а диван-кровать – у стены. Я села и спросила, может, хочешь поиграть на планшете? Мог поиграть, тогда бы его не зацепило, – с трудом подбирала слова Рита. – И я рядом села, еще подумала, может, пойдем раньше, подождем у мамы дома. Я сказала: "Каюкас, давай, пойдем". Он встал, тут прогремел взрыв, я вижу - на ребенка падает стена. Я слышу: "Помоги, мама, больно".
<…>. Я бегала вокруг этой стены, поднять не смогла. Выбежала в коридор просить помощи у соседей", – рассказала Рита.
Соседи - пожилые люди.
"Старичок-сосед сказал: "Какой с меня помощник, посмотри на меня. Не подниму". Я вернулась в комнату, снова слышу: "Помоги". Я увидела огонь, он столбом стоял в одном месте. Я снова пыталась поднять стену. Погладила по голове, сказала, "все хорошо, помогу". Сейчас я понимаю, что он этого уже не слышал", – плача, рассказала Рита.
"Рухнула несущая стена, как ее поднять?" – пояснила Вилия.
"Я побежала на первый этаж, там встретила пожарных-спасателей. Каждому, кто подходил ко мне, говорила: "Мой сын, упала стена". Я умоляла спасти ребенка", – рассказала Рита.
По ее словам, она металась от подъезда, к подъезду. Встретила мужчину в маске, просила его спасти моего сына. Мужчина сказал ей, что пытались спасти, но больше туда войти не могут - угарный газ. Риту вынесли соседи и передали врачам скорой помощи, которые увезли ее в больницу.
Вилия узнала о взрыве от соседей. Она бросилась к дому дочери и там увидела пламя в окнах квартиры.
Врачи другой скорой сказали Вилии, что одну молодую женщину увезли в больницу. Она поехала в Лаздинайскую больницу, забрала оттуда дочь к себе домой.
И сын Вилии, и сама Вилия с Ритой всю ночь тушения пожара все подходили к горевшему дому. "Нам казалось, что мы должны там быть. Оставить его одного под развалинами психологически было невозможно".
Вилия рассказала, что нашелся пожарный-спасатель, фамилии его она не знает, который сообщал им информацию.
Вилия пока не возвращается на работу, ей тяжело работать с детьми.
"А Рита пошла на работу. У нее очень сильный человек директор, она ей очень помогла", – рассказала бабушка погибшего.
Напомним, что пожар и взрыв в 5-этажном доме в столичном микрорайоне Виршулишкес произошли 2 января. Погибли два человека. Три человека отравились угарным газом. Во время пожара серьезно повреждены конструкции дома, провалились перекрытия между этажами. Были эвакуированы жители 30 квартир. Люди не могут вернуться в свое жилье. Судьбу дома решают специалисты. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. На этой неделе прокуроры сообщили, что основная расследуемая версия - самоубийство пожилого мужчины.