Малый театр почтил память своего основателя Римаса Туминаса

 
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Rimas Tuminas, Vilniaus mažasis teatras
Rimas Tuminas, Vilniaus mažasis teatras
ФОТО: Delfi, stop kadras

Во время показа спектакля "Мадагаскар" в Вильнюсском Малом театре зрители и актеры почтили память основателя театра легендарного Римаса Туминаса.

Этим моментом Малый театр поделился на своей странице в фейсбуке.

Видео было сделано 7 марта вечером. На сцену вышли актеры и автор пьесы Марюс Ивашкявичюс, которые почтили память ушедшего в мир иной режиссера.

"Вряд ли еще когда-нибудь показ спектакля "Мадагаскар" будет таким болезненным для учеников Римаса Туминаса, как сегодня.

Автор пьесы Марюс Ивашкявичюс сегодня сказал: "Римас, ваш дом после вашего ухода по-прежнему полон жизни, учеников, работы и зрителей. Мы по-прежнему играем, смотрим, смеемся и плачем – будем делать это, пока не заслужим отдыха там, куда вчера ушли вы".

Труппа после спектакля предложила зрителям вместе почтить память Римаса Туминаса минутой молчания. Сейчас память о Маэстро продолжит жить в его гениальных работах и наших сердцах", – сказано в социальной сети.

Перед спектаклем на театре появилась черная драпировка в знак траура.

Vilniaus mažasis teatras

Напомним, что 6 марта ушел из жизни литовский театральный режиссер Римас Туминас. Ему было 72 года.

Delfi напоминает, что известный режиссер родился в деревне Палеткояй (Кельмесский район).

Его детство прошло в небольших городках. В 1974 г. он окончил режиссуру в Литовской государственной консерватории, а в 1978 г. – режиссуру в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского в Москве (ГИТИС).

В 1979–2010 гг. преподавал в Литовской государственной консерватории. Работал в Литовском национальном драматическом театре, в Вильнюсском малом театре, занимал должность художественного руководителя Московского театра имени Евгения Вахтангова (Россия), преподавал режиссуру.

Он известен как режиссер многочисленных спектаклей – всего он поставил больше 50 спектаклей. Его работы показывают в разных спектаклях всего мира.

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