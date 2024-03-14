Магазины сети Iki в выходные проведут сбор помощи для нуждающихся

"Мы сотрудничаем с "Продовольственным банком" с 2009 года. Iki была первой крупной сетью, которая стала спонсором этой организации. Мы рады, что члены нашей общины заботятся о других членах общества. Они всегда активно участвуют в благотворительных акциях, вместе мы можем добиться значимых перемен в жизни тысяч людей", – сказала представитель сети Нийоле Кветкаускайте.

Акция состоится в 118 магазинах Iki по всей стране. 15–16 марта жителей призывают жертвовать товары с большим сроком годности, например, каши, макароны, сахар, чай, кофе, консервы и т.д. Нужны разные продукты с большим сроком годности, но особенно малоимущие просят подсолнечное масло, мясные и рыбные консервы