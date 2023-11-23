Магазин эротических товаров сразил Интернет: шутка развирусилась

Как и ожидалось, это остроумное объявление быстро стало распространяться в социальной сети. Повилас Клусайтис, управляющий интернет магазином эротических товаров Fantazijos.lt, не скрывал, что ожидал подобной реакции — он прекрасно понимал, насколько важно оперативно отреагировать на новость.

"Все ключевые идеи рождаются внутри нашей компании. Имя Eligijus, в качестве скидочного кода показалось нам подходящим для акции, и мы его использовали. Поскольку тема была актуальной, мы не стали медлить", — смеется он.

По словам Клусайтиса, подобная акция не обязательно сразу увеличивает продажи, она скорее действует как имиджевая кампания, но в данном случае все совпало как нельзя лучше, поскольку грядет "черная пятница".