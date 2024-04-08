Людям со слабым здоровьем грозит опасность: повышен уровень загрязнения воздуха

"Согласно нынешним подсчетам, в понедельник содержание твердых частиц повышено только на юге страны. Во вторник уровень загрязнения охватит всю территорию. В среду после обеда, начиная с запада, загрязнения уйдут. В среду вечером уйдет и очень теплая погода, воздух станет чистым по всей стране", – сказано в фейсбуке.
"На этот раз не будет такого высокого уровня загрязнения, как на прошлой неделе. Неплохой показатель загрязнения воздуха (если нет данных о замерах) это яркое голубое небо. Чем менее яркий цвет неба над головой (а вдалеке видна дымка), тем больше твердых частиц в атмосфере", - сообщается в группе.
Крупные твердые частицы (KD10) обычно влияют на дыхательную систему людей, вызывают кашель и чихание.
Люди с астмой, заболеваниями дыхательной системы, и сердечно-сосудистыми болезнями, пожилые люди, младенцы, дети и беременные - это люди, для которых высокая концентрация твердых частиц в воздухе представляет большую опасность.
"Чаще всего появляются такие симптомы, как раздражение слизистой глаз, носа и горла, человек задыхается, кашляет, организм ослабевает, возрастает риск заболевания инфекциями дыхательных путей (особенно у детей), проявляется аллергия", – сказала представитель Национального центра общественного здравоохранения Ирена Тарашкявичене.
Кардиолог, профессор Раймондас Кубилюс сказал Delfi, что твердые частицы опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.