Людмилa Петрушевская: "Это Россия. Она вся результат этой революции, когда убить человека ничего не стоило"

"Я была дома. Очень резко разделена публика. И люди, с которыми я дружу, мои коллеги, мужественно борятся за сохранение культуры, потому что это единственное спасение для России, которая все падает во тьму. Оттуда я уезжала, уже заранее скучая. Мои друзья, зрители, читатели — они там живут. И у меня большая почта. Иногда я — смешно говоить — плачу. Смешно, потому что, а чем поможешь? Все, что самое было прекрасное, помощь инвалидам, детям в детским домам — все теперь на армию", — описывает свой недавний визит в Россию Людмила Стефановна.

"Я начинала свою жизнь, как часть семьи врагов народа. Пять человек было расстреляно в 1937 году, одна ушла на 16 лет в лагерь. Я голодала. Просила милостыню, пела по дворам, как Эдит Пиаф. Только Эдит Пиаф подавали, а мне нет. У меня был один номер — выучила наизусть повесть Гоголя "Портрет". Вы знаете, как люди слушают Гоголя? Затаив дыхание! Но хоть кто бы подал кусок хлеба.

У нас это было каждый день — человек исчезал. У меня так 7 человек погибло. Мой прадед Илья Сергеевич имел детей, которые в 1937 году пошли, как "10 лет без права переписки". Через 10 лет мой прадед стал ходить на Лубянку с вопросом — где мои дети? Через неделю его толкнули под машину. Потом суд был, сказали, что он был пьян. Мой прадед не пил никогда!", — рассказывает Людмила Стефановна.

"Самое главное, что люди молчат и боятся. Наступил 1937 год"