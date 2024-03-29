Люди пришли на концерт Меладзе в Вильнюсе, не обошлось без акции протеста

Однако этот концерт никто и не думал отзывать.

Журналисты Delfi интересовались у зрителей, как они отнеслись бы к полному запрету на выступления российских исполнителей и не чувствуют ли себя спонсорами страны-агрессора, покупая билеты на такой концерт.

У дверей арены стояли участники акции протеста против концерта Меладзе.

Лидер акции сказал Delfi: "Бизнес, который это организует, цинично не учитывает мнение большей части жителей Литвы. Так сложилось, что, наверное, уже никто не умеет протестовать на улице, а диванные протесты не работают".

Зрители говорили Delfi, что Меладзе родом из Грузии.Правда, комментировать ситуацию решились немногие.

"Культура – как религия. Насколько я знаю, он уехал из России. Пусть поет человек. Все зависит от его реакции на сложившуюся ситуацию", – сказал один из зрителей.