Люди получают приглашение на кофе с президентом: встречи не будут индивидуальными

Приглашением в социальной сети фейсбук поделился Амбразявичюс. Выясняется, что люди могут прийти на встречу с детьми и другими членами семьи/близкими.
Предварительно встреча намечена на 16 марта. Приглашенных просят уточнить, в каком городе удобнее устроить встречу - Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде.
"Я хорошо реагирую, президент выполняет данное слово. Только из письма ничего толком нельзя понять, ни где, н когда состоится встреча. Есть предварительная дата и просят указать, какой из трех городов не подходит. Знаете, мне все города подходят, даже в Амстердам можно вместе ехать", – сказал Раскявичюс.
Он пока не знает, поедет на встречу один или с близкими.
"Мне надо с ними посоветоваться", – заметил Раскявичюс.
Амбразявичюс оставил следующий комментарий: "Знаете, кажется, что это шутка, но это реальность. Гитанас, ставь чайник".
Если кто-то надеялся на частную встречу с президентом tet-a-tet, то он будет разочарован.
"Мы думали, это будет встреча в узком кругу, но поскольку прислали по несколько фамилий подписавшихся, то пригласим больше людей", – сказал Delfi глава штаба Науседы Повилас Мачюлис.
Одним словом, все получившие приглашение, встретятся с президентом одновременно.
"Мы еще думаем, в каком городе провести встречу, выберем кафе и организуем", – сказал Мачюлис.
Пока неясно, будет ли на встрече присутствовать супруга президента Диана.
"Этого я не могу сказать, быть может (будет участвовать и Диана Науседене – Delfi). Просто к нам обращались семьи, просили, если встреча будет в выходные, разрешить взять членов семьи. Мы подумали, что и без того людей немало, то не будет неудобства, если придут с семьями, (…)", – сказал Мачюлис.
Предвыборный штаб хочет, чтобы не было никаких спекуляций, поэтому встреча планируется не в рабочее время, за кофе каждый заплатит сам.
"График у президента натянутый. Я пока не получаю ответа, получается ли, но пока планируем в следующую субботу. Мы сразу говорили, что встреча будет не в рабочее время и за кофе все заплатят сами", – заметил Мачюлис.