2024.12.14 07:00

Любители зимних развлечений уже готовят санки: карта горок в Вильнюсе

 
Vaikas leidžiasi su rogutėmis nuo kalno
Vaikas leidžiasi su rogutėmis nuo kalno
ФОТО: FotoDuets | Shutterstock

Снега еще нет, однако синоптики все чаще сообщают, что он возможен в ближайшее время. Поэтому санки прятать не стоит.

Чтобы покататься на горке, не надо уезжать из Вильнюса. В столице есть много горок. В некоторых микрорайонах даже по несколько.

Rogutės

Список горок представлен по микрорайонам.

Антакальнис:

  • Горка за домом 27 на ул. Вилейшё

  • Горки за зданием 53 на аллее Саулетякё

  • Горка на опушке леса рядом с ул. Филарету, 101

  • Солнечная долина (Saulės slėnis)

Фабийонишкес:

  • ул. С.Станявичаус, 49

  • ул. С.Станявичаус, 98 (школа „Атейтес“)

  • между ул. С.Станявичаус, 10 и ул. Фабийонишкю, 3A

  • ул. Фабийонишкю, 87

  • ул. Л.Гирос (автобусное кольцо)

  • ул. П.Жадейкос, 13

  • ул. П.Жадейкос, 26A

  • ул. Гедвиджю, 14

Григишкес:

  • рядом с ул. Кунигишкю

Юстинишкес:

  • горка около детского сада Pelenė, между домами 82 и 84 на ул. Юстинишкю

Каролинишкес:

  • Горки в Парке сказок

    Лаздинай:

  • рядом с Архитекту, 168

Науяместис:

  • пока не открыта гора Таурас, жителей района приглашают в парк Вингис

Науининкай:

  • ул. Шалткалвю, 10

  • ул. Шалткалвю, 70

  • рядом с ул. Лянку

Новая Вильня:

  • ул. Геровес, 29

Пашилайчай:

  • ул. Медейнос между 13 и 19

Павильнис:

  • рядом с ул. Жямои, 2

Пилайте:

  • около храма

    Расос:

  • на ул. Рибишкю такас

  • около ул. Лепкальнё

  • разные горки в Маркучайском парке

Старый город:

  • Миссионерская гора

Вяркяй:

  • ул. Висорю

  • ул. Пашвайстес

  • ул. M.Марцинкявичаус

  • ул. Балсю

Вилкпеде:

  • трассы в парке Вингис.

Виршулишкес:

  • около Лужяйского леса

Шешкине:

  • горки между ул. Гялвону 48 и 56

  • горки Шешкинского оза

  • Виршулишкский парк и ул. Чёбишкё, 6

Шнипишкес:

  • около Гедрайчю, 100

Жирмунай:

  • рядом с гимназией Э.Плятерите

  • за домом на ул. Жирмуну, 97

Список горок собранных Neakivaizdinis Vilnius можно найти здесь.

Žiemos pramogos Vilniuje

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