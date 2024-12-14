Любители зимних развлечений уже готовят санки: карта горок в Вильнюсе

Чтобы покататься на горке, не надо уезжать из Вильнюса. В столице есть много горок. В некоторых микрорайонах даже по несколько.
Список горок представлен по микрорайонам.
Антакальнис:
Горка за домом 27 на ул. Вилейшё
Горки за зданием 53 на аллее Саулетякё
Горка на опушке леса рядом с ул. Филарету, 101
Солнечная долина (Saulės slėnis)
Фабийонишкес:
ул. С.Станявичаус, 49
ул. С.Станявичаус, 98 (школа „Атейтес“)
между ул. С.Станявичаус, 10 и ул. Фабийонишкю, 3A
ул. Фабийонишкю, 87
ул. Л.Гирос (автобусное кольцо)
ул. П.Жадейкос, 13
ул. П.Жадейкос, 26A
ул. Гедвиджю, 14
Григишкес:
рядом с ул. Кунигишкю
Юстинишкес:
горка около детского сада Pelenė, между домами 82 и 84 на ул. Юстинишкю
Каролинишкес:
Горки в Парке сказок
Лаздинай:
рядом с Архитекту, 168
Науяместис:
пока не открыта гора Таурас, жителей района приглашают в парк Вингис
Науининкай:
ул. Шалткалвю, 10
ул. Шалткалвю, 70
рядом с ул. Лянку
Новая Вильня:
ул. Геровес, 29
Пашилайчай:
ул. Медейнос между 13 и 19
Павильнис:
рядом с ул. Жямои, 2
Пилайте:
около храма
Расос:
на ул. Рибишкю такас
около ул. Лепкальнё
разные горки в Маркучайском парке
Старый город:
Миссионерская гора
Вяркяй:
ул. Висорю
ул. Пашвайстес
ул. M.Марцинкявичаус
ул. Балсю
Вилкпеде:
трассы в парке Вингис.
Виршулишкес:
около Лужяйского леса
Шешкине:
горки между ул. Гялвону 48 и 56
горки Шешкинского оза
Виршулишкский парк и ул. Чёбишкё, 6
Шнипишкес:
около Гедрайчю, 100
Жирмунай:
рядом с гимназией Э.Плятерите
за домом на ул. Жирмуну, 97
Список горок собранных Neakivaizdinis Vilnius можно найти здесь.