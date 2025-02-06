Lux Express: жители стран Балтии все реже ездят в Россию на автобусах

По его словам, активность пассажиров в январе обычно низкая, и в январе этого года на каждом рейсе в Россию было в среднем 24 пассажира. В 2024 году в автобусах Lux Express в Россию, в том числе из Риги, было на 50% меньше пассажиров, чем в 2023 году, а по сравнению с периодом до пандемии и вторжения России в Украину число пассажиров сократилось в четыре раза.