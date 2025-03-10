Лунное затмение: где и когда можно увидеть „кровавую Луну“

Дата этого явления - ночь с 13 на 14 марта.

Луна полностью скроется за тенью Земли и окрасится в красный цвет. Солнечный свет во время затмения преломляется и рассеивается, проходя через земную атмосферу. До Луны во время затмения доходят только лучи из красной части спектра. В результате она приобретает багровый оттенок.

Теоретические полное затмение можно будет увидеть во всем мире, но лучше всего - в Северной и Южной Америке. Частичное затмение смогут увидеть жители Западной Европы и Восточной Азии.

В Европе Лунное затмение можно наблюдать в Испании, во Франции, в Великобритании, в Ирландии утром 14 марта, во время захода Луны.