2025.03.10 15:35

Лунное затмение: где и когда можно увидеть „кровавую Луну“

 
Шарунас Мяшкис
Mėnulio užtemimas. Kruvinoji pilnatis
Mėnulio užtemimas. Kruvinoji pilnatis
ФОТО: Mike Blake | Scanpix

На этой неделе ожидается полное Лунное затмение.

Дата этого явления - ночь с 13 на 14 марта.

Луна полностью скроется за тенью Земли и окрасится в красный цвет. Солнечный свет во время затмения преломляется и рассеивается, проходя через земную атмосферу. До Луны во время затмения доходят только лучи из красной части спектра. В результате она приобретает багровый оттенок.

Теоретические полное затмение можно будет увидеть во всем мире, но лучше всего - в Северной и Южной Америке. Частичное затмение смогут увидеть жители Западной Европы и Восточной Азии.

В Европе Лунное затмение можно наблюдать в Испании, во Франции, в Великобритании, в Ирландии утром 14 марта, во время захода Луны.

Mėnulio užtemimas. Kruvinoji pilnatis

Лунное затмение будет длиться почти 6 часов – с 03:57 до 10:00 ч. (с 05:57 до 12:00 ч. по литовскому времени).

Полное затмение можно увидеть с 06:26 до 07:31 ч. (с 08:26 до 09:31 ч. по литовскому времени).

К сожалению, в Литве увидеть это явление не получится.

Mėnulio užtemimas. Kruvinoji pilnatis

Mėnulio užtemimas. Kruvinoji pilnatis

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