2024.12.12 13:32

Лучшей закуской в мире выбран литовский жареный хлеб – 7 рецептов

 
Kepta duona
Kepta duona
ФОТО: Shutterstock ir VMG

Холодный борщ уже получил свою оценку за границей, настало время и новой звезды литовской кухни – ароматного жареного хлеба.

Портал Taste Atlas представил лучшие закуски 2024/25, в голосовании участвовало почти 0,5 млн. человек. Были названы лучшие блюда, кухни и регионы для гастрономических поездок.

Литовская кухня заняла почетное 39-е место, опередив английскую, бельгийскую и кипрскую. Однако самое большое достижение – согласно мнению 470 000 пользователей, лучшей закуской 2024/25 г. назвали литовский жареный хлеб, сообщает торговая сеть Iki.

Жареный хлеб с сыром

Keptas batonas su sūriu

Ингредиенты:

хлеб или батон – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

чеснок – 2–4 дольки (по вкусу)

сыр или моцарелла

измельченная зелень

Процесс:

  • Нарежьте хлеб, как показано на иллюстрации, размеры 2-3 см. Между рядами залейте топленое масло с чесноком, положите тертый сыр или моцареллу, зелень.

  • Заверните в фольгу, накройте сверху фольгой.

  • Жарьте при 190 градусах 10–15 минут, снимите сверху фольгу и ставьте в духовке на 10 минут. Посыпьте оставшейся зеленью.

Рецепт от Iki

Салат из сельди, фасоли и жареного хлеба

Silkės salotos su burokėliais, pupelėmis ir kepta duona

Ингредиенты:

300 г филе сельди,

2–3 вареных свеклы,

банку консервированной фасоли,

2–3 соленых огурца,

лук,

1–2 ломтика черного хлеба,

соль и перец по вкусу,

майонез.

Процесс:

  • Нарежьте филе сельди, свеклу, огурцы и луч кубиками, промойте и добавьте фасоль.

  • Нарежьте хлеб кубиками и поджарьте на сковороде без масла.

  • Посолите, поперчите, положите майонез и перемешайте.

  • P. S. майонез лучше класть перед подачей на стол.

Жареный хлеб с копчеными свиными ушами и сыром

Kepta duona

Ингредиенты:

Черный хлеб – 1 шт.

Копченые уши – 3 шт.

Твердый сыр – 200 г

Плавленный сыр – 200 г

Майонез – 100 г

Чеснок – 2 дольки

Петрушка – по вкусу

Процесс:

* Нарежьте хлеб полосками. Обжарьте в масле.

* Приготовьте соус из плавленного сыра, майонеза и чеснока: все положите в миску и перемешайте.

* Натрите твердый сыр.

* Один конец хлебной палочки окуните в соус и тертый сыр (повторите со всеми полосками).

* Выложите хлеб на подносе.

* Нарежьте свиные уши полосками и сложите их в центре круга. Украсьте петрушкой.

Чесночный соус к хлебу

Česnakinis sūrio padažas keptai duonai

Ингредиенты:

сыр – 100 г

майонез – 4 ст. ложка

чесночные гранулы – 1 ст. ложка

соль – щепотка

черный перец – щепотка

жареный хлеб – 3 пригоршни

Процесс:

1. Разогрейте тертый сыр с майонезом, чесночными гранулами, солью и перцем. Помешивайте, чтобы сыр расплавился.

2. Смешайте соус с хлебом.

Салат из огурцов и скумбрии с черным хлебом

Skumbrės ir agurkų salotos su juoda duona

Ингредиенты:

  • 300 г скумбрии горячего копчения

  • 270 г огурцов

  • 150 г. черного хлеба

  • 80 г майонеза

  • 15 г укропа

Процесс:

  1. Очистите скумбрию от костей и кожи. Измельчите.

  2. Огурцы нарежьте соломкой.

  3. Хлеб нарежьте кубиками и поджарьте в духовке (10 мин 160°C).

  4. На тарелке положите слоями огурцы, скумбрию и т.д.

  5. Сверху положите майонез и укроп.

Блюдо от Паулюса Янушаса

Салат из жареного хлеба, тофу и фасоли

Keptos duonos, pupelių ir tofu mišrainė

Ингредиенты:

Консервированная фасоль – 240 г

Тофу – 200 г

Светлый хлеб – 5 ломтиков

Чеснок – 2 дольки

Соль – щепотка

Веганский майонез – по вкусу

Процесс:

1. Нарезанный кубиками хлеб обжарить в духовке при температуре 180°C, хлеб должен быть сухим и хрустящим.

2. На сковороде обжарить нарезанный кубиками тофу.

3. В миске смешать жареный хлеб, тофу, фасоль, майонез и измельченный чеснок, добавить соль.

Рецепт от Алины

Жареный хлеб с огуречным салатом

Juoda duona su agurkų salotomis

Ингредиенты:

короткоплодные огурцы – 3 шт.

красный лук – 0,5 шт.

укроп – щепотка

зеленый лук – пригоршня

йогурт – 200 г

соль, перец – по вкусу

сливочное масло – 30 г

черный хлеб

редис – несколько штук для украшения

Процесс:

* Огурцы очистите, нарежьте кружочками и сложите в миску.

* Измельчите лук и положите к огурцу, добавьте туда же измельченный укроп, зеленый лук, йогурт, все смешайте. Посолите и поперчите.

* На сливочном масле обжарьте хлеб, готовый хлеб положите на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

* На ломтики хлеба положите салат и украсьте нарезанным кружочками редисом.

Рецепт от шефов Паулюса Лянкшаса и Павелса Матвекса

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