Лучшей закуской в мире выбран литовский жареный хлеб – 7 рецептов

Портал Taste Atlas представил лучшие закуски 2024/25, в голосовании участвовало почти 0,5 млн. человек. Были названы лучшие блюда, кухни и регионы для гастрономических поездок.
Литовская кухня заняла почетное 39-е место, опередив английскую, бельгийскую и кипрскую. Однако самое большое достижение – согласно мнению 470 000 пользователей, лучшей закуской 2024/25 г. назвали литовский жареный хлеб, сообщает торговая сеть Iki.
Жареный хлеб с сыром
Ингредиенты:
хлеб или батон – 1 шт.
сливочное масло – 50 г
чеснок – 2–4 дольки (по вкусу)
сыр или моцарелла
измельченная зелень
Процесс:
Нарежьте хлеб, как показано на иллюстрации, размеры 2-3 см. Между рядами залейте топленое масло с чесноком, положите тертый сыр или моцареллу, зелень.
Заверните в фольгу, накройте сверху фольгой.
Жарьте при 190 градусах 10–15 минут, снимите сверху фольгу и ставьте в духовке на 10 минут. Посыпьте оставшейся зеленью.
Рецепт от Iki
Салат из сельди, фасоли и жареного хлеба
Ингредиенты:
300 г филе сельди,
2–3 вареных свеклы,
банку консервированной фасоли,
2–3 соленых огурца,
лук,
1–2 ломтика черного хлеба,
соль и перец по вкусу,
майонез.
Процесс:
Нарежьте филе сельди, свеклу, огурцы и луч кубиками, промойте и добавьте фасоль.
Нарежьте хлеб кубиками и поджарьте на сковороде без масла.
Посолите, поперчите, положите майонез и перемешайте.
P. S. майонез лучше класть перед подачей на стол.
Жареный хлеб с копчеными свиными ушами и сыром
Ингредиенты:
Черный хлеб – 1 шт.
Копченые уши – 3 шт.
Твердый сыр – 200 г
Плавленный сыр – 200 г
Майонез – 100 г
Чеснок – 2 дольки
Петрушка – по вкусу
Процесс:
* Нарежьте хлеб полосками. Обжарьте в масле.
* Приготовьте соус из плавленного сыра, майонеза и чеснока: все положите в миску и перемешайте.
* Натрите твердый сыр.
* Один конец хлебной палочки окуните в соус и тертый сыр (повторите со всеми полосками).
* Выложите хлеб на подносе.
* Нарежьте свиные уши полосками и сложите их в центре круга. Украсьте петрушкой.
Чесночный соус к хлебу
Ингредиенты:
сыр – 100 г
майонез – 4 ст. ложка
чесночные гранулы – 1 ст. ложка
соль – щепотка
черный перец – щепотка
жареный хлеб – 3 пригоршни
Процесс:
1. Разогрейте тертый сыр с майонезом, чесночными гранулами, солью и перцем. Помешивайте, чтобы сыр расплавился.
2. Смешайте соус с хлебом.
Салат из огурцов и скумбрии с черным хлебом
Ингредиенты:
300 г скумбрии горячего копчения
270 г огурцов
150 г. черного хлеба
80 г майонеза
15 г укропа
Процесс:
Очистите скумбрию от костей и кожи. Измельчите.
Огурцы нарежьте соломкой.
Хлеб нарежьте кубиками и поджарьте в духовке (10 мин 160°C).
На тарелке положите слоями огурцы, скумбрию и т.д.
Сверху положите майонез и укроп.
Блюдо от Паулюса Янушаса
Салат из жареного хлеба, тофу и фасоли
Ингредиенты:
Консервированная фасоль – 240 г
Тофу – 200 г
Светлый хлеб – 5 ломтиков
Чеснок – 2 дольки
Соль – щепотка
Веганский майонез – по вкусу
Процесс:
1. Нарезанный кубиками хлеб обжарить в духовке при температуре 180°C, хлеб должен быть сухим и хрустящим.
2. На сковороде обжарить нарезанный кубиками тофу.
3. В миске смешать жареный хлеб, тофу, фасоль, майонез и измельченный чеснок, добавить соль.
Рецепт от Алины
Жареный хлеб с огуречным салатом
Ингредиенты:
короткоплодные огурцы – 3 шт.
красный лук – 0,5 шт.
укроп – щепотка
зеленый лук – пригоршня
йогурт – 200 г
соль, перец – по вкусу
сливочное масло – 30 г
черный хлеб
редис – несколько штук для украшения
Процесс:
* Огурцы очистите, нарежьте кружочками и сложите в миску.
* Измельчите лук и положите к огурцу, добавьте туда же измельченный укроп, зеленый лук, йогурт, все смешайте. Посолите и поперчите.
* На сливочном масле обжарьте хлеб, готовый хлеб положите на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
* На ломтики хлеба положите салат и украсьте нарезанным кружочками редисом.
Рецепт от шефов Паулюса Лянкшаса и Павелса Матвекса