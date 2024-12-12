Лучшей закуской в мире выбран литовский жареный хлеб – 7 рецептов

Жарьте при 190 градусах 10–15 минут, снимите сверху фольгу и ставьте в духовке на 10 минут. Посыпьте оставшейся зеленью.

Нарежьте хлеб, как показано на иллюстрации, размеры 2-3 см. Между рядами залейте топленое масло с чесноком, положите тертый сыр или моцареллу, зелень.

Литовская кухня заняла почетное 39-е место, опередив английскую, бельгийскую и кипрскую. Однако самое большое достижение – согласно мнению 470 000 пользователей, лучшей закуской 2024/25 г. назвали литовский жареный хлеб, сообщает торговая сеть Iki .

Портал Taste Atlas представил лучшие закуски 2024/25, в голосовании участвовало почти 0,5 млн. человек. Были названы лучшие блюда, кухни и регионы для гастрономических поездок.

Жареный хлеб с копчеными свиными ушами и сыром

P. S. майонез лучше класть перед подачей на стол.

Нарежьте хлеб кубиками и поджарьте на сковороде без масла.

Нарежьте филе сельди, свеклу, огурцы и луч кубиками, промойте и добавьте фасоль.

соль и перец по вкусу,

Салат из сельди, фасоли и жареного хлеба

* Приготовьте соус из плавленного сыра, майонеза и чеснока: все положите в миску и перемешайте.

* Натрите твердый сыр.

* Один конец хлебной палочки окуните в соус и тертый сыр (повторите со всеми полосками).

* Выложите хлеб на подносе.

* Нарежьте свиные уши полосками и сложите их в центре круга. Украсьте петрушкой.

Чесночный соус к хлебу

Ингредиенты:

сыр – 100 г

майонез – 4 ст. ложка

чесночные гранулы – 1 ст. ложка

соль – щепотка

черный перец – щепотка

жареный хлеб – 3 пригоршни

Процесс:

1. Разогрейте тертый сыр с майонезом, чесночными гранулами, солью и перцем. Помешивайте, чтобы сыр расплавился.

2. Смешайте соус с хлебом.

Салат из огурцов и скумбрии с черным хлебом

Ингредиенты: