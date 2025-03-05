"Ловушка" в общественном транспорте: пассажирка уверяет, что водитель закрыл ее в пустом троллейбусе

Эту историю рассказала вильнюсская студентка Сильвия.

Инцидент произошел 3 марта, в 19 ч. в троллейбусе 7 маршрута, который ехал в Пашилайчай. „Я ехала до последней остановки на урок вождения, – сказала девушка. – На последней остановке, когда открылись двери, я встала, чтобы выйти, но двери закрылись“.

Водитель увез девушку на кольцо и ушел отдыхать, оставив ее в троллейбусе. Девушка сказала, что это был старый троллейбус, в котором не было видеокамер. Водитель не обращал внимания на нее и двери не открыл, несмотря на то, что она стучала ему в стекло, разделяющее водительскую кабину и салон.

„Он игнорировал меня, сделал вид, что не видит, надел куртку и ушел“, - рассказала девушка.