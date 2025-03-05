"Ловушка" в общественном транспорте: пассажирка уверяет, что водитель закрыл ее в пустом троллейбусе

Эту историю рассказала вильнюсская студентка Сильвия.
Инцидент произошел 3 марта, в 19 ч. в троллейбусе 7 маршрута, который ехал в Пашилайчай. „Я ехала до последней остановки на урок вождения, – сказала девушка. – На последней остановке, когда открылись двери, я встала, чтобы выйти, но двери закрылись“.
Водитель увез девушку на кольцо и ушел отдыхать, оставив ее в троллейбусе. Девушка сказала, что это был старый троллейбус, в котором не было видеокамер. Водитель не обращал внимания на нее и двери не открыл, несмотря на то, что она стучала ему в стекло, разделяющее водительскую кабину и салон.
„Он игнорировал меня, сделал вид, что не видит, надел куртку и ушел“, - рассказала девушка.
Тогда Сильвия позвонила своему инструктору и сказала, что ее закрыли в троллейбусе. Инструктор был рядом, он прибежал, нашел водителя, но тот все равно отказался выпустить девушку из троллейбуса. „Он просто стоял с другими водителями, курил и смеялся“ , – рассказала Сильвия. Инструктор пригрозил, что вызовет полицию. Стал снимать водителя на видео, просил назвать свое имя, но водитель этого не сделал. По словам Сильвии, водитель сел за руль троллейбуса и поехал, едва не сбив инструктора.
Когда девушку выпустили из троллейбуса, она позвонила по номеру 112 и сообщила об инциденте. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
„Мы однозначно оцениваем ситуацию плохо“, - сказал Delfi представитель компании JUDU Арунас Мисюнас. По его словам, сейчас главное - расследовать инцидент.
Компания "Вильнюсский общественный транспорт" (VVT) прислала девушке в ответ на жалобу извинения.
"Еще раз приносим искренние извинения за пережитое", – сказано в ответе Delfi представителя VVT Гинтаре Жалите-Штарене.
"Объективно оценить ситуацию сложно, потому что в троллейбусе не было видеокамеры. Поэтому мы не можем сказать, как вела себя пассажирка, которая не успела выйти на последней остановке, и что делал водитель на кольце. Поэтому мы можем опираться только на рассказы водителя и пассажирки. Нам известно, что видео сделали как водитель, так и пассажирка. Но начала инцидента на видео нет".