Литву укроет снегом — местами снега будет очень много

Столичная компания Grinda также делится предупреждением. "Приложения для отслеживания погоды показывают, что край циклона, приближающегося с юга. Он будет находиться над Вильнюсом в среду около 10 часов утра. В настоящее время прогнозируется, что снег достигнет максимальной интенсивности в столице около 14:00, ослабнет с 16:00, но продолжится до утра четверга. Конечно, разные модели показывают разные сценарии — но мы всегда сравниваем их и готовимся к худшему сценарию.