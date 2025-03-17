Литву посетила редкая птица: всего их около 100 штук

7 марта в Шилутском районе была замечена пискулька. Птицу видели в одной стае с белолобыми гусями, малыми гуменниками и белощекими казарками. Она была одна.

„Пискульку заметила орнитолог Вилте Аугуте. От греческих коллег мы узнали, что стая пискулек 10 марта была замечена у озера Керкини.

Надеемся, что в ближайшее время в Литву прилетят и другие пискульки, поэтому просим информировать нас, если вы заметили этих птиц по эл. почте lod@birdlife.lt“, – просят орнитологи.

По их словам, в Литве этих птиц можно увидеть только во время миграции к местам гнездования: