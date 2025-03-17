Литву посетила редкая птица: всего их около 100 особей

7 марта в Шилутском районе была замечена пискулька. Птицу видели в одной стае с белолобыми гусями, малыми гуменниками и белощекими казарками. Она была одна.
„Пискульку заметила орнитолог Вилте Аугуте. От греческих коллег мы узнали, что стая пискулек 10 марта была замечена у озера Керкини.
Надеемся, что в ближайшее время в Литву прилетят и другие пискульки, поэтому просим информировать нас, если вы заметили этих птиц по эл. почте lod@birdlife.lt“, – просят орнитологи.
По их словам, в Литве этих птиц можно увидеть только во время миграции к местам гнездования:
„Во время весенней миграции пискульки из Греции летят к местам гнездования на севере Скандинавии и останавливаются в нескольких местах: в национальном парке Венгрии Хортобадь, в Бебжанском национальном парке Польши и далее летят на север через Литву“.
Пискулька – самый редкий вид гусей, гнездящийся в Европе, популяция гнездящихся птиц составляет 30–35 пар. Всего насчитывается 90–110 птиц этого вида.
Вид занесен в Красную книгу Литвы.