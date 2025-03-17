2025.03.17 13:21

Литву посетила редкая птица: всего их около 100 особей

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Mažoji žąsis
Mažoji žąsis
ФОТО: GUIDO BISSATTINI | Shutterstock

„В Литву прилетела первая в этом году редкая птица - пискулька,“ – сообщает Литовское товарищество орнитологов.

7 марта в Шилутском районе была замечена пискулька. Птицу видели в одной стае с белолобыми гусями, малыми гуменниками и белощекими казарками. Она была одна.

„Пискульку заметила орнитолог Вилте Аугуте. От греческих коллег мы узнали, что стая пискулек 10 марта была замечена у озера Керкини.

Надеемся, что в ближайшее время в Литву прилетят и другие пискульки, поэтому просим информировать нас, если вы заметили этих птиц по эл. почте lod@birdlife.lt“, – просят орнитологи.

Mažoji žąsis

По их словам, в Литве этих птиц можно увидеть только во время миграции к местам гнездования:

„Во время весенней миграции пискульки из Греции летят к местам гнездования на севере Скандинавии и останавливаются в нескольких местах: в национальном парке Венгрии Хортобадь, в Бебжанском национальном парке Польши и далее летят на север через Литву“.

Пискулька – самый редкий вид гусей, гнездящийся в Европе, популяция гнездящихся птиц составляет 30–35 пар. Всего насчитывается 90–110 птиц этого вида.

Вид занесен в Красную книгу Литвы.

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