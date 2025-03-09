Литву накрыла рекордная жара: четвертый день подряд фиксируются температурные рекорды

Серия температурных рекордов
Это уже десятый температурный рекорд в этом году. Для сравнения, в 2024 и 2023 годах их было по 18, в 2022 году – 13, а в 2021 году – всего 6.
Прогноз погоды на ближайшие дни
• Понедельник (11 марта): Осадков не ожидается, возможен туман. Ночью температура от +2 до +3 °C, днем – от +11 до +16 °C, на Куршской косе – от +8 до +10 °C.
• Вторник (12 марта): Местами возможен небольшой дождь. Ночью – небольшой заморозок, днем +11…+16 °C, на побережье +7…+10 °C.
• Среда (13 марта): Осадки маловероятны, возможен туман. Ночью -2…-3 °C, днем +6…+11 °C, в южных районах – до +14 °C.
Пока весна в Литве бьет рекорды тепла, синоптики советуют не расслабляться – погода может измениться в любой момент.