2025.03.09 20:24

Литву накрыла рекордная жара: четвертый день подряд фиксируются температурные рекорды

 
ru.DELFI.lt
Pavasaris
Pavasaris
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

В Литве продолжается необычно теплая погода, сообщает портал MadeinVilnius. В воскресенье, 9 марта, в Друскининкае была зафиксирована рекордная температура +17,5 °C. Это на 4,9 градуса выше предыдущего максимума, установленного в 2014 году в Варене (+12,6 °C), сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

Серия температурных рекордов

Это уже десятый температурный рекорд в этом году. Для сравнения, в 2024 и 2023 годах их было по 18, в 2022 году – 13, а в 2021 году – всего 6.

Прогноз погоды на ближайшие дни

• Понедельник (11 марта): Осадков не ожидается, возможен туман. Ночью температура от +2 до +3 °C, днем – от +11 до +16 °C, на Куршской косе – от +8 до +10 °C.

• Вторник (12 марта): Местами возможен небольшой дождь. Ночью – небольшой заморозок, днем +11…+16 °C, на побережье +7…+10 °C.

• Среда (13 марта): Осадки маловероятны, возможен туман. Ночью -2…-3 °C, днем +6…+11 °C, в южных районах – до +14 °C.

Пока весна в Литве бьет рекорды тепла, синоптики советуют не расслабляться – погода может измениться в любой момент.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии