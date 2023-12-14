Литве выдан сертификат ВОЗ

 
ELTA
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Transriebalai
Transriebalai
ФОТО: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) специальным сертификатом подтвердила, что в Литве реализуются эффективные законодательные и контрольные меры, обеспечивающие удаление вредных для здоровья трансжиров из продуктов питания.

"Самым большим вызовом для бизнеса было адаптироваться к новым ограничениям, поскольку менялись не только рецептуры блюд, но и технологические процессы, что требовало значительных финансовых ресурсов. Продовольственный контроль охватывает все звенья, т. е. тесты на трансжиры проводятся не только на продуктах, произведенных литовскими производителями, но и на продуктах, импортируемых из третьих стран", - сообщила в пресс-релизе заместитель директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Юргита Бакасенене.

По словам представителя ГПВС, больше всего несоответствий обнаруживается в продуктах питания, импортируемых из-за границы.

В большинстве случаев это связано с ограничением количества трансжиров в продуктах питания не во всех странах и недостаточным контролем.

Исследования показали, что трансжиры являются одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

С 2019 года в Литве уже применяются ограничения на количество трансжиров в поставляемых на рынок продуктах питания, а в Евросоюзе трансжиры в продуктах питания начали ограничивать с 2021 года.

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