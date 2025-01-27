2025.01.27 16:54

Литве грозят огромные штрафы: начаты две процедуры

 
Oro tarša Vilniuje
Oro tarša Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Ушедшая власть Литвы не сообщала, что против страны Еврокомиссия в прошлом году начала рассмотрение двух процедур о нарушениях. одно нарушение связано с загрязнениями воздуха, а второе – с неправильной утилизацией отходов. Если Литва не выполнит условия ЕК, ее ждут огромные штрафы. Delfi интересовался, какие претензии к Литве у ЕК.

На сайте ЕК сказано, что в 2024 году начаты две процедуры расследования нарушений в отношении Литвы. Первая связана с загрязнением воздуха: „Неверный перенос в национальной право директивы при работе средних установок сжигания“.

Второе дело: „Литва неправильно применяет Директиву основания отходов и Директиву по электронным и электротехническим приборам“.

В первом случае ЕК призывает Литву перенести закон в национальное право. Литва получила официальное предупреждение.

Во втором случае, Литва не собирает необходимое количество отходов и должным образом не перерабатывает их.

Europos Komisija

Представитель ЕK в Литве Агне Казлаускайте сказала Delfi, что эти две процедуры нарушения (INFR(2024)2143 и INFR(2024)2015) находятся на этапе официального информирования (formal notice).

„ЕК не комментирует процедуру, не комментирует прогресс страны и заранее не спекулирует возможным исходом дела.

Важно, что в 90% всех нарушений страны-члены выполняют свои обязательства до передачи дела в ЕСПЧ“, – сказала Казлаускайте.

Delfi интересовался, что намерено предпринять Министерство охраны окружающей среды, чтобы избежать штрафов.

Представитель министерства Паулюс Жвирблис сказал Delfi, что в сообщении ЕК сказано, что принятые 25 ноября 2015 г. директивы были неправильно перенесены в литовское национальное право .

„Литва признала эту проблему (...)“, – сказал он.

Другой представитель министерства Миндаугас Каузонас признал, что в 2021 году Литва не выполнила обязательство по сбору минимального количества электронных и электротехнических приборов (собрала 50,6% вместо 65%). Что намерено предпринять министерство?

„Литва прилагает усилия для достижения показателя минимальных сборов электроники. Улучшает информирование жителей о местах сбора электроприборов, планирует применять дополнительные меры“, – сказал Каузонас.

Delfi напоминает, что в случае выявления нарушений, странам грозят миллионные штрафы (от 10 млн. евро). По данным источников Delfi, штрафы могут достигать 30 млн. евро.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Что касается директивы об основании отходов, то тут, по данным Министерства, после пересчета данных к Литве не должно оставаться вопросов.

Кроме того, сообщается, что будет снят вопрос неправильного перенесения положений директивы в национальное право.

Elektronikos atliekos

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