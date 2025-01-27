Литве грозят огромные штрафы: начаты две процедуры

Ушедшая власть Литвы не сообщала, что против страны Еврокомиссия в прошлом году начала рассмотрение двух процедур о нарушениях. одно нарушение связано с загрязнениями воздуха, а второе – с неправильной утилизацией отходов. Если Литва не выполнит условия ЕК, ее ждут огромные штрафы. Delfi интересовался, какие претензии к Литве у ЕК.