Литва: заслуживающие внимания смотровые башни с великолепным видом

Шилинишкская (Гинучайская) смотровая башня
В Аукштайтийском национальном парке, рядом с Гинучай, стоит телекоммуникационная башня высотой 60 м. На высоте 30 м оборудована площадка, с которой можно полюбоваться окрестностями.
Это одна из первых смотровых башен в Литве, с которой открывается великолепный вид на Шилинишкский хребет, озеро Пакасас и его полуострова. В прошлом году башня получила имя „Башни приятелей“.
Меркинская смотровая башня
В Меркине (Дзукийский национальный парк) стоит смотровая башня высотой 26 м. Ее силуэт напоминает растущие здесь сосны с их кронами.
На башне есть несколько площадок на разных уровнях, с которых можно увидеть Неман, остров Пастрауяс, лесной ландшафт. На этой башне особенно красивы закаты.
Сиберийская смотровая башня
В Жемайтийском национальном парке на горе Сидабрас, над южными берегами озера Платяляй находится Сиберийская смотровая башня, с которой открывается вид на самое большое и глубокое озеро Платяляй.
Смотровая площадка на дюне Парнидиса
В национальном парке Куршской косы смотровая площадка находится на дюне Парнидиса.
Высота дюны 52 м на д уровнем моря.