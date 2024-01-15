Литва занимает самое низкое место в рейтинге соотношения будущей пенсии к получаемой зарплате

По прогнозам организации,люди, родившиеся в 2000 году, и начавшие работать в 2022 году, выйдя на пенсию, будут получать лишь 28,9% средней зарплаты, это наименьший показатель среди 38 исследованных ОЭСР стран.
Литва занимает самое низкое место среди стран Балтии.
Согласно исследованию, коэффициент замещения достигнет 34,4% в Эстонии и 52,1% в Латвии.
Во второй худшей стране, оцененной в ходе исследования – Австралии, этот показатель будет составлять 33,7%.
Самые высокие показатели фиксируются в Португалии – где коэффициент замещения достигнет 98,8%, Турции – 95,4% и Нидерландах – 93,2%.
Такие цифры означают, что пенсионеры будут получать доход, близкий к тому, который они получали работая.
Средняя пенсия по старости в Литве в 2023 году составляла около 43% от средней зарплаты.