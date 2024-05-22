2024.05.22 08:41

Литва закупила вакцину против клещевого энцефалита: когда начнется бесплатная вакцинация

 
ru.DELFI.lt
Erkinis encefalitas
Erkinis encefalitas
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Государственный фонд страхования пациентов при Министерстве здравоохранения Литвы закупил 72 600 доз вакцины от клещевого энцефалита компании Pfizer. Закупка обошлась Фонду обязательного медицинского страхования почти в 860 000 евро. С 1 сентября вакцина будет доступна бесплатно для всех людей в возрасте 50-55 лет, об этом сообщает Больничная касса.

"Эта возрастная группа была выбрана для вакцинации против клещевого энцефалита не случайно. Исследования, проведенные в Литве, показали, что средний возраст людей, заболевших клещевым энцефалитом, составляет 55 лет. В будущем будет принято решение о расширении возрастных границ группы людей, которые могут быть бесплатно привиты от энцефалита", - говорит Лина Рейнартене, руководитель отдела централизованно оплачиваемых лекарств больничной кассы.

Клещевой энцефалит повреждает мозг, его оболочки и/или периферические нервы и является одной из самых серьезных вирусных инфекций центральной нервной системы человека, характеризующейся остаточными явлениями, иногда даже приводящими к инвалидности.

Как литовские медики, так и эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что самым эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Людей с этим заболеванием лечат только симптоматически, с помощью лекарств, которые уменьшают симптомы болезни. Специфического лечения против возбудителя заболевания не существует.

Erkė

Обычный график вакцинации против клещевого энцефалита предполагает интервал в 1-3 месяца между первой и второй дозами, после чего вырабатывается иммунитет, полностью защищающий человека от развития клещевого энцефалита в течение одного года. Третья доза вакцины вводится через 5-12 месяцев.

В дальнейшем для поддержания защитного уровня иммунитета первую поддерживающую дозу вводят через 3 года после третьей дозы, а последующие - через 5 лет.

В зависимости от ситуации, например, в теплое время года, когда клещи уже активны, может быть использована ускоренная схема вакцинации с 2-недельным интервалом между первой и второй дозами вакцины. Третья доза вакцины вводится через 5-12 месяцев после второй дозы. В дальнейшем однократную дозу следует вводить каждые три-пять лет.

Важно знать, что вакцина не защищает от клещевого энцефалита, если клещ укусил до прививки или в течение двух недель после введения первой дозы. Вакцина гарантирует защиту через две недели после введения второй дозы.

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