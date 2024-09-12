Литва за заборами: журналисты Delfi зафиксировали массу нарушений на берегах озер

Журналисты Delfi уже инспектировали берега озера Гульбинас, Маргис, где были удалены заборы., с мертвой точки сдвинулся и вопрос заграждений в Турнишкском природном заповеднике. Зафиксированные журналистами нарушения были переданы ответственным ведомствам.
Команда Delfi побывала в Вильнюсском и Молетском района. Она не только фиксировала нарушения по берегам озер, но и отметила другие проблемы, например, к озеру Салоте, около района Пилайте, жители вынуждены идти по проезжей части, поскольку не везде есть тротуары.
Много нарушений было зафиксировано у озера Тапяляй.
Журналисты Delfi Янонис и Поците-Медуте благодарят читателей, которые делились информацией о возможных нарушениях. В некоторых местах журналисты столкнулись с угрозами, им угрожали судами.
Журналистам не удалось обойти вдоль берега озера Бябрусай (Молетский район), там стояли заборы, беседка с указанием, что это частная территория. Об этих находках были информированы ответственные службы.
Выяснилось также, что у озера Бябрусай нет ни одного официального публичного пляжа.
О своих летних поездках Янонис и Поците-Медуте рассказали в трансляции на Delfi.
Ниже обзор поездок за май-август:
Турнишкский природный заповедник
О нарушениях в заповеднике журналисты информировали еще в апреле.
Около дома по адресу Вяркю, 136, мужчина триммером косил кусты в лесу, что делать строго запрещено. На вопрос Delfi знает ли он о запрете, мужчина сказал, что ничего не косил, а потом сказал, что делает это, чтобы было меньше клещей.
В апреле Delfi зафиксировал, что жителям этого дома мало участка в 20 соток, они установили скамейки, скульптуры, лестницы, беседки на государственной земле.
Миндунай
В начале июня о заборе в Миндумай около озера Балтеи Лакаяй Delfi сообщил читатель Ремигиюс.
В Миндунай забором был огорожен лес, чего по закону делать нельзя.
На этом участке находится кемпинг. Участок принадлежит Молетскому муниципалитету, однако в 2015 г. муниципалитет передал его в пользование ЗАО Romnesa. Эта компания администрирует кемпинг.
Кроме того, в Миндунай двери туалета около смотровой башни были заколочены гвоздями.
Молетай
На озеро Балтеи Лакаяй в Молетский район журналисты ездили, чтобы проверить, были ли какие-то перемены после обращения в ответственные службы. Оказалось, что ничто не изменилось.
У озера был и домик на дереве, и домики на воде с электричество, джакузи и другими удобствами. Местами провода лежали в воде. Возник вопрос - как утилизируют отходы, которые появляются в результате жизни людей в таких домиках на воде, поскольку рядом с домиками вода зеленая и вонючая.
На вопросы журналистов ответили представители Glamping Lithuania. Они указали, что пытаются узаконить постройки. „Ведомства работают медленно, но уже наняли проектировщика, архитектора, согласовывают процедуры, думаю, все удастся согласовать, об этом договорились со Строительной инспекцией. У нас нет серьезных отклонений от технического проекта, он был подготовлен своевременно, но не уточнен, поскольку мы отказались от помощи Национального агентства платежей“, – указали представители Galmping Lithuania.
Нарушения около озера Тапяляй
В июле журналисты побывали у озера Тапяляй. Выяснилось, что отдыхающие жгут костры в неположенных местах, высыпают использованный уголь там, где это делать нельзя.
Спасатель сказал Delfi, что они с коллегами пытаются следить за порядком, но не успевают обойти все озеро. Журналисты Delfi больше всего нарушений зафиксировали вдали от поста спасателей.
Озеро Салоте обойти нельзя, но все законно
В конце июля журналисты побывали у озера Салоте. Обойти его по суше невозможно в силу объективных причин.
На берегу был забор с запертой калиткой, но забор можно было обойти и продолжить путь вдоль берега, потом журналисты вышли на собаку, а в конце участка началось болото, поэтому пришлось выйти на дорогу.
Больше к озеру выйти не удалось, потому что вокруг были одни частные участки.
Озеро Бябрусай
Поступила информация о том, что в Молетском районе, в деревне Кирнейле, на ул Яжеру, у берега озера Бябрусай может быть загорожен лес. Как только журналисты вышли из машины, владелец участка стал угрожать им судами, если они посмеют делать видео.
Позже выяснилось, что этот мужчина, представившийся Антанасом - предприниматель.
К озеру выйти у журналистов получилось не сразу, только через соседский неогороженный участок, но вдоль берега озера на участок Антанаса попасть не удалось из-за заболоженного и заросшего густой растительностью участка.
У владений Жемялиса
О владениях предпринимателя Гедимиаса Жемялиса у озера Таучилишкю в СМИ писали уже 5 лет назад. Сообщалось, что участок в 12 соток тщательно скрыт от посторонних глаз.
Формально участок принадлежит не Жемялису, а компании Greenvesta, однако ее акции косвенно принадлежат Жемялису. У берега озера журналисты обнаружили недостроенный дом, дворец с колоннами.
По данным Центра реестра, на участке, где стоит недостроенный дом, в 2019 году было зафиксировано нелегальное строение.