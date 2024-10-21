Литва: за неделю незначительно подскочила заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

По данным НЦОЗ, самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Утенском уезде, самый высокий – по-прежнему в Вильнюсском уезде. В Вильнюсском городском муниципалитете достигнут эпидемический порог – 1514,92 случая на 100 тыс. населения.

При сравнении данных за 14–20 октября с данными предыдущей недели, видно, что случаи заражения гриппом и ОРВИ участились, а случаи заражения COVID-19 – сократились.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 3 человека, из-за COVID-19 госпитализированы 86 человек, из них 4 находились на лечении в отделениях интенсивной терапии.