2024.10.21 17:09

Литва: за неделю незначительно подскочила заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gripo testas
Gripo testas
ФОТО: New Africa | Shutterstock

На прошлой неделе общий уровень заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и заболеванием COVID-19 (коронавирусной инфекцией) в Литве незначительно увеличился и составил 1252,2 случая на 100 тыс. населения, сообщили в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).

По данным НЦОЗ, самый низкий уровень заболеваемости зафиксирован в Утенском уезде, самый высокий – по-прежнему в Вильнюсском уезде. В Вильнюсском городском муниципалитете достигнут эпидемический порог – 1514,92 случая на 100 тыс. населения.

При сравнении данных за 14–20 октября с данными предыдущей недели, видно, что случаи заражения гриппом и ОРВИ участились, а случаи заражения COVID-19 – сократились.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 3 человека, из-за COVID-19 госпитализированы 86 человек, из них 4 находились на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Смертельных исходов от гриппа не зафиксировано, от Covid-19 – 10 смертельных исходов. Все лица – старше 77 лет.

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