Литва выделит военным беженцам из Украины единовременную помощь в размере 176 евро

„В настоящее время приезжих, естественно, уменьшилось, но каждую неделю прибывает по несколько десятков украинцев, бегущих от ужасов войны, и им, безусловно, нужна, в первую очередь, финансовая помощь. Поэтому мы выделим уязвимым военным беженцам единовременное пособие на самые необходимые расходы“, – цитируется в отчете глава МОМ Литва Эйтвидас Бингялис.

Как отмечают в организации, выплату получат граждане Украины или третьих стран, которые впервые приехали в Литву из Украины и пересекли внешнюю границу ЕС не ранее чем 40 календарных дней назад, зарегистрировались в Департаменте миграции и ожидают получения временного вида на жительство в Литве.