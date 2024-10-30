2024.10.30 09:24

Литва выделит военным беженцам из Украины единовременную помощь в размере 176 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ukrainos vėliava
Ukrainos vėliava
ФОТО: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE \ apaimages | Imago / Scanpix

Впервые прибывшим военным беженцам из Украины будет выделяться единовременное пособие в размере 176 евро, сообщили в Вильнюсском бюро Международной организации по миграции (МОМ Литва).

„В настоящее время приезжих, естественно, уменьшилось, но каждую неделю прибывает по несколько десятков украинцев, бегущих от ужасов войны, и им, безусловно, нужна, в первую очередь, финансовая помощь. Поэтому мы выделим уязвимым военным беженцам единовременное пособие на самые необходимые расходы“, – цитируется в отчете глава МОМ Литва Эйтвидас Бингялис.

Как отмечают в организации, выплату получат граждане Украины или третьих стран, которые впервые приехали в Литву из Украины и пересекли внешнюю границу ЕС не ранее чем 40 календарных дней назад, зарегистрировались в Департаменте миграции и ожидают получения временного вида на жительство в Литве.

С начала войны в Литву прибыла почти 91 тыс. украинцев.

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