Литва – второй по величине поставщик древесины компании Ikea, министр не видит проблемы

Активисты время от времени информируют о вырубках на охраняемых территориях.
Согласно официальным данным Ikea, по данным с сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. была второй страной по поставкам необходимой компании древесины (10%).
Больше, чем Литва поставляла только Польша (28%), за Литвой идет Швеция (9%), Китай (7%), Россия и Беларусь (соответственно 6 и 5% – сейчас Ikea уже не покупает древесину в этих странах).
На сайте сообщается, что Ikea использовала 1,4 млн. куб. м литовской древесины.
Глава Коалиции охраны природы Лина Пашкявичюте сказала Delfi, что такая тенденция вызывает беспокойство.
"87% наших лесов идут на производство древесины. Недавняя история Шимоняйской пущи показала, что есть компании, которые знают, что такое территория Natura 2000, но ведут себя так, как будто ничего не охраняется", – сказала Delfi Пашкявичюте, заметив, что 2/3 литовских лесов предназначены для производства древесины.
"Несмотря на то, что территория охраняется, в 2/3 лесов такой режим, как будто ничего не охраняют", – удивлялась собеседница.
Ikea Systems в своем комментарии Delfi не ответила, как относится к тому, что из такой небольшой Литвы компания получает больше древесины, чем из крупных стран, она лишь указала, что "Литва - важна в цепи поставок древесины".
Министр охраны окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас в ответ на критику активистов сказал, что в охраняемых лесах стараются снизить масштабы чистой вырубки – будут вырубать только поврежденные вредителями деревья. Сейчас, по его словам, согласовывается такой указ министра.
Гентвилас положительно оценил тот факт, что Литва занимает такое высокое положение по поставкам древесины Ikea.
"Что тут плохого? Ikea - лидер мировой торговли, ее продукцию любят. Это история успеха Литвы", – считает министр.