"Литва – вторая родина, знать язык необходимо": в Вильнюсе прошла встреча представителей общин Центральной Азии

Также он отметил, что не стоит замыкаться в своем пузыре, следует участвовать и в культурной жизни Литвы: "Конечно, в Литве можно жить, зная русский и английский, но поверьте, только овладев литовским, перед вами откроются двери, о которых вы даже не знали".

Белек Айдаров посоветовал найти себе в Литве спортивные сообщества по интересам: "Мне в изучении литовского языка очень помог футбол. Я больше 20 лет увлекаюсь футболом, поэтому, как только я очутился в Литве, я сразу нашел себе единомышленников, с которыми не только приятно и полезно провожу время, но и еще и с пользой для совершенствования своего литовского языка".

Жанна Стончайтине рассказала, что язык можно выучить только через общение: "Как только я переехала в Литву, я сразу начала ходить к преподавателю. Несмотря на то, что я занималась три раза в неделю, литовский мне не давался. Тогда мой учитель сказал, что мне просто нужно начать говорить – неправильно, с ошибками, но общаться".

Жанна отметила, что говорить на литовском ее подтолкнуло чувство благодарности: "Многие литовцы, не владея хорошо русским языком, все же старались говорить на нем со мной, хотя я видела, что им сложно. За это я им очень признательна и благодарна. Видя такое отношение, мне самой захотелось заговорить на литовском".