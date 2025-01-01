Литва встретила 2025 год - как это было

Колокольню Кафедрального собора украсила современная инсталляция, а в полночь собравшиеся могли увидеть лазерное шоу.

Современная инсталляция на колокольне – отличная альтернатива фейерверкам, гарантировала собравшимся праздничное настроение. Вильнюс пятый год встретил без фейерверков.

Каунасцы и гости города встретили Новый год на площади Единства, где в этом году стоит главная городская елка. Праздник увенчали фейерверки.

Вильнюс - единственный из крупных городов Литвы отказался от фейерверков. В Каунасе и Клайпеде можно было увидеть красочное шоу, однако администрации муниципалитетов не рекомендовали жителям покупать фейерверки и использовать их в центре города и в населенных местах.