2025.01.01 02:51

Литва встретила 2025 год

 
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Литва встретила Новый 2025 год.

В столице вильнюсцы и гости столицы по традиции проводили Старый и встретили Новый год на Кафедральной площади. Колокольню Кафедрального собора украсила современная инсталляция, а в полночь собравшиеся могли увидеть лазерное шоу.

Современная инсталляция на колокольне – отличная альтернатива фейерверкам, гарантировала собравшимся праздничное настроение. Вильнюс пятый год встретил без фейерверков.

Каунасцы и гости города встретили Новый год на площади Единства, где в этом году стоит главная городская елка. Праздник увенчали фейерверки.

Вильнюс - единственный из крупных городов Литвы отказался от фейерверков. В Каунасе и Клайпеде можно было увидеть красочное шоу, однако администрации муниципалитетов не рекомендовали жителям покупать фейерверки и использовать их в центре города и в населенных местах.

В Новый год многие вспоминали приметы. Согласно народным приметам, если в первый день Нового года выпадет снег, весь год погода будет плохой, а если будет ясно - ждет хороший урожай.

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