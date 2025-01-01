Литва встретила 2025 год

В столице вильнюсцы и гости столицы по традиции проводили Старый и встретили Новый год на Кафедральной площади. Колокольню Кафедрального собора украсила современная инсталляция, а в полночь собравшиеся могли увидеть лазерное шоу.

Современная инсталляция на колокольне – отличная альтернатива фейерверкам, гарантировала собравшимся праздничное настроение. Вильнюс пятый год встретил без фейерверков.

Каунасцы и гости города встретили Новый год на площади Единства, где в этом году стоит главная городская елка. Праздник увенчали фейерверки.