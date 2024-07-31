Литва вспоминает годовщину Медининкской трагедии

В среду в Кафедральном соборе столицы состоится служба, а у мемориала в Медининкай и на Антакальнисском кладбище отдадут дань памяти погибшим.
В церемонии примут участие близкие покойных, единственный выживший таможенник Томас Шярнас, президент Гитанас Науседа, спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните, первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, подписанты акта о независимости, министры, депутаты, представители правительства.
Накануне трагедии Томас Шярнас представил книгу, над которой работал в течение двух лет „Таможенные хроники“.
Напомним, что 31 июля 1991 г. на пограничном посту в Медининкай на границе с Беларусью советские омоновцы убили семерых литовских таможенников и полицейских. Выжил лишь получивший серьезные ранения Томас Шярнас.