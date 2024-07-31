2024.07.31 07:48

Литва вспоминает годовщину Медининкской трагедии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Medininkų žudynių metinės
Medininkų žudynių metinės
ФОТО: Epa - Elta

31 июля Литва вспоминает 33-летнюю годовщину Медининкской трагедии.

В среду в Кафедральном соборе столицы состоится служба, а у мемориала в Медининкай и на Антакальнисском кладбище отдадут дань памяти погибшим.

В церемонии примут участие близкие покойных, единственный выживший таможенник Томас Шярнас, президент Гитанас Науседа, спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните, первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, подписанты акта о независимости, министры, депутаты, представители правительства.

Накануне трагедии Томас Шярнас представил книгу, над которой работал в течение двух лет „Таможенные хроники“.

Напомним, что 31 июля 1991 г. на пограничном посту в Медининкай на границе с Беларусью советские омоновцы убили семерых литовских таможенников и полицейских. Выжил лишь получивший серьезные ранения Томас Шярнас.

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