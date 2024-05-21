Литва: водителям следует проверить свое здоровье до конца года, в противном случае лишат прав

„Второй канал – это возможность посетить наш вебсайт. Те лица, которые не могут идентифицировать себя по номеру водительского удостоверения и личному идентификационному номеру, также могут проверить актуальную для них информацию“, - добавил В. Доминаускас.

„Те, кто этого не сделает (не проверит здоровье – ELTA), безусловно, будут привлечены к административной ответственности и перед прохождением медицинского осмотра они должны будут заплатить штраф в размере от 30 до 50 евро. На такого человека будет составлен протокол, и он уже не сможет водить автомобиль – ему придется позаботиться о другом транспортном средстве, либо его транспортным средством придется управлять другому лицу, либо ее транспортируют перевозчики“, - сказал на пресс-конференции В. Грашис.