Литва: во время тура Национального центра крови было собрано более 400 литров крови

По данным НЦК, в каждом городе стать донорами крови пришло на несколько десятков человек больше, чем в прошлом году. Подсчитано, что в первом полугодии этого года всего было сделано более 37,4 тысячи донаций, тогда как в прошлом году их количество составило 35,6 тыс., а в 2022 году – почти 32,3 тыс.