Литва: в закон о нацменьшинствах хотят включить исторические национальные общины

Парламентарий Д. Асанавичюте предлагает в законопроекте подчеркнуть, что государство обязуется создать историческим национальным меньшинствам условия для сохранения своих традиций, а также своей религиозной идентичности.
„Закон о национальных меньшинствах долгожданный и важный для национальных меньшинств. Однако в проекте не говорится об исторических национальных общинах, которых в Литве как минимум три – рома, татары и караимы. К сожалению, две последние исторические национальные общины – исчезающие“, - говорит член Сейма Д. Асанавичюте, зарегистрировавшая предложение по законопроекту о национальных меньшинствах.
По ее мнению, закон должен не только упоминать о важности этих исторических национальных общин и предоставить им особый правовой статус, но и оказывать государственную поддержку для сохранения исчезающих исторических национальных меньшинств.
Историческое национальное меньшинство, согласно проекту, это проживающие в Литве граждане нашей страны, которых с Литвой связывают давние, непрерывные исторические связи. Одним из признаков такой общины является тот факт, что они, за исключением Литвы, не имеют своей исторической родины, с которой они могли бы себя отождествлять в данный момент, стремятся сохранить свою национальную идентичность, культурное, религиозное и историческое наследие.
В случае одобрения Сейма историческим национальным меньшинствам, признанным быстро исчезающими, с целью их поддержания и сохранения их культурного и религиозного наследия, будет оказываться государственная поддержка. Государство также обязуется финансировать и поддерживать сохранение их культурного, религиозного и исторического наследия.
Д. Асанавичюте вносит предложение вместе с депутатами Сейма, представляющими различные фракции: Юргисом Размой, Лаймой Нагене, Беатой Петкевич, Иевой Качинскайте-Урбонене, Вилией Таргамадзе и другими парламентариями.
Как уже сообщала ELTA, 18 июня Сейм на стадии внесения одобрил представленный министром юстиции, депутатом Эвелиной Добровольской проект Закона о национальных меньшинствах, который будет рассмотрен на осенней сессии.