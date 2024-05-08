2024.05.08 07:00

Литва: в первый день досрочного голосования волю изъявили 40 000 избирателей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В Литве в первый день досрочного голосования на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства проголосовали в общей сложности более 40 600 избирателей. По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), это 1,7% от общего числа избирателей.

По данным ГИК, самые активные избиратели отправились на голосование в Вильнюсскую мэрию, а также на избирательные участки, расположенные на Лукишкской площади, площади А.Сахарова около Дома печати и в помещениях университета им. Витаутаса Великого в Каунасе.

В первый день досрочного голосования наибольшую активность проявили жители Нерингского муниципалитета. Самыми пассивными пока являются избиратели Шальчининкского района.

Напомним, что во вторник началось досрочное голосование на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства. Главный день выборов – воскресенье (12 мая).

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