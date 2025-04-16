Литва ужесточает порядок пересечения границы через Медининкский и Шальчининкский КПП

Кроме того, в связи с сохранением чрезвычайной ситуации из-за наплыва иностранцев правительство приняло постановление, предоставляющее право временно ограничивать передвижение на Медининкском и Шальчининкском КПП. Такие ограничения могут быть применены, если есть основания полагать, что перемещение лиц через пункт пропуска организуется искусственно, поощряется или осуществляется при участии институтов белорусского режима и тем самым представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

Эти изменения, инициированные Министерством внутренних дел (МВД), были одобрены Кабинетом министров в среду. До сих пор пересекать Медининкский и Шальчининкский пограничные переходы запрещено только пешеходам и велосипедистам. Решение правительства запрещает передвижение не только на велосипедах, но и на других видах транспорта, за исключением автомобилей.

Указывается, что изменения на Медининкском и Шальчининкском КПП были инициированы в связи с тем, что Беларусь продолжает использовать мигрантов в своих целях и незаконно перевозить их через литовские пограничные пункты пропуска.

В сообщении правительства также говорится, что в последнее время были зафиксированы попытки белорусских сотрудников направлять мигрантов через пункты пропуска без необходимых документов или без соблюдения требований Шенгенского кодекса о границах.