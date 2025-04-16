Литва ужесточает порядок пересечения границы через Медининкский и Шальчининкский КПП

Эти изменения, инициированные Министерством внутренних дел (МВД), были одобрены Кабинетом министров в среду. До сих пор пересекать Медининкский и Шальчининкский пограничные переходы запрещено только пешеходам и велосипедистам. Решение правительства запрещает передвижение не только на велосипедах, но и на других видах транспорта, за исключением автомобилей.
Кроме того, в связи с сохранением чрезвычайной ситуации из-за наплыва иностранцев правительство приняло постановление, предоставляющее право временно ограничивать передвижение на Медининкском и Шальчининкском КПП. Такие ограничения могут быть применены, если есть основания полагать, что перемещение лиц через пункт пропуска организуется искусственно, поощряется или осуществляется при участии институтов белорусского режима и тем самым представляет угрозу национальной безопасности Литвы.
Указывается, что изменения на Медининкском и Шальчининкском КПП были инициированы в связи с тем, что Беларусь продолжает использовать мигрантов в своих целях и незаконно перевозить их через литовские пограничные пункты пропуска.
В сообщении правительства также говорится, что в последнее время были зафиксированы попытки белорусских сотрудников направлять мигрантов через пункты пропуска без необходимых документов или без соблюдения требований Шенгенского кодекса о границах.
Кроме того, следует отметить, что в 2025 году увеличилось количество лиц, пересекающих государственную границу на мотоциклах, мопедах и моторизованных велосипедах. В первом квартале 2024 года зафиксировано 285 таких случаев, а в первом квартале 2025 года – 6 170 случаев. В заключении Национального центра кризисного управления (НЦКУ) отмечается, что нельзя исключать, что в этот поток входят и лица, завербованные иностранными разведками с враждебными целями по отношению к Литве.
„Наша цель – обеспечить максимальную защиту государственной границы и предотвратить угрозы, исходящие от искусственно организованной белорусским режимом миграции и возможных гибридных атак на границе с Беларусью. Новые ограничения, принятые правительством, также будут способствовать снижению влияния белорусских спецслужб и возможностей вербовки литовских и белорусских граждан“, - цитируется в распространенном сообщении министр внутренних дел Владислав Кондратович.
В настоящее время на литовско-белорусской границе действуют только два пункта пропуска – Медининкский и Шальчининкский.
Остальные четыре пункта закрыты. Пункты пропуска „Шумскас“ и „Тверячюс“ приостановили работу 18 августа 2023 года, а пункты пропуска „Лаворишкес“ и „Райгардас“ были закрыты 1 марта прошлого года.
Также с весны прошлого года пешеходам и велосипедистам запрещен проезд через Медининкский и Шальчининкский КПП, а на железнодорожных КПП Кены и Кибартай запрещена посадка и высадка пассажиров.
Кроме того, до 50 проц. ограничено количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные перевозки пассажиров автобусами.