2025.04.16 15:16

Литва ужесточает порядок пересечения границы через Медининкский и Шальчининкский КПП

 
Elta
Аугусте Либерите
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Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Правительство Литвы ужесточает порядок пересечения Медининкского и Шальчининкского контрольно-пропускных пунктов (КПП) — принято решение разрешить пересекать границу в этих местах только легковым автомобилям.

Эти изменения, инициированные Министерством внутренних дел (МВД), были одобрены Кабинетом министров в среду. До сих пор пересекать Медининкский и Шальчининкский пограничные переходы запрещено только пешеходам и велосипедистам. Решение правительства запрещает передвижение не только на велосипедах, но и на других видах транспорта, за исключением автомобилей.

Кроме того, в связи с сохранением чрезвычайной ситуации из-за наплыва иностранцев правительство приняло постановление, предоставляющее право временно ограничивать передвижение на Медининкском и Шальчининкском КПП. Такие ограничения могут быть применены, если есть основания полагать, что перемещение лиц через пункт пропуска организуется искусственно, поощряется или осуществляется при участии институтов белорусского режима и тем самым представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

Указывается, что изменения на Медининкском и Шальчининкском КПП были инициированы в связи с тем, что Беларусь продолжает использовать мигрантов в своих целях и незаконно перевозить их через литовские пограничные пункты пропуска.

В сообщении правительства также говорится, что в последнее время были зафиксированы попытки белорусских сотрудников направлять мигрантов через пункты пропуска без необходимых документов или без соблюдения требований Шенгенского кодекса о границах.

Кроме того, следует отметить, что в 2025 году увеличилось количество лиц, пересекающих государственную границу на мотоциклах, мопедах и моторизованных велосипедах. В первом квартале 2024 года зафиксировано 285 таких случаев, а в первом квартале 2025 года – 6 170 случаев. В заключении Национального центра кризисного управления (НЦКУ) отмечается, что нельзя исключать, что в этот поток входят и лица, завербованные иностранными разведками с враждебными целями по отношению к Литве.

„Наша цель – обеспечить максимальную защиту государственной границы и предотвратить угрозы, исходящие от искусственно организованной белорусским режимом миграции и возможных гибридных атак на границе с Беларусью. Новые ограничения, принятые правительством, также будут способствовать снижению влияния белорусских спецслужб и возможностей вербовки литовских и белорусских граждан“, - цитируется в распространенном сообщении министр внутренних дел Владислав Кондратович.

В настоящее время на литовско-белорусской границе действуют только два пункта пропуска – Медининкский и Шальчининкский.

Остальные четыре пункта закрыты. Пункты пропуска „Шумскас“ и „Тверячюс“ приостановили работу 18 августа 2023 года, а пункты пропуска „Лаворишкес“ и „Райгардас“ были закрыты 1 марта прошлого года.

Также с весны прошлого года пешеходам и велосипедистам запрещен проезд через Медининкский и Шальчининкский КПП, а на железнодорожных КПП Кены и Кибартай запрещена посадка и высадка пассажиров.

Кроме того, до 50 проц. ограничено количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные перевозки пассажиров автобусами.

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