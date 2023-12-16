Литва укрепляет сотрудничество с университетом США

"Сотрудничество с одним из сильнейших университетов США открывает новые возможности для литовско-американского академического обмена и способствует реализации внешнеполитических целей Литвы, углублению знаний США о Литве, ее внешней политике и геополитическом положении региона. Это важный импульс для укрепления стратегического партнерства между Литвой и США", - цитируется в пресс-релизе министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.