Литва укрепляет сотрудничество с университетом США

"Сотрудничество с одним из сильнейших университетов США открывает новые возможности для литовско-американского академического обмена и способствует реализации внешнеполитических целей Литвы, углублению знаний США о Литве, ее внешней политике и геополитическом положении региона. Это важный импульс для укрепления стратегического партнерства между Литвой и США", - цитируется в пресс-релизе министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Меморандум от имени министерства подписала посол Литвы в США Аудра Плепите.
Стэнфордский университет, расположенный в американском штате Калифорния, недалеко от Сан-Франциско, был основан в 1885 году, в настоящее время насчитывает более 17 000 студентов и более 2000 преподавателей. Университет входит в число лидеров мира согласно международным рейтингам университетов. Со Стэнфордским университетом связаны 58 нобелевских лауреатов.